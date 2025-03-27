Трендові штани весни-літа 2025 року — ви точно здивуєтесь

Стильна дівчина. Фото: Freepik

У 2025 році шаровари несподівано стають головними героями літнього гардероба. Попри популярність легінсів і спортивних штанів, саме вони завойовують серця тих, хто цінує не лише комфорт, а й стиль. У колекціях Chloé та Alaïa шаровари постають у новому, надзвичайно витонченому образі — з легкої тканини, з мереживом, оборками та ніжним рухом при кожному кроці.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Чому саме ці штани будуть дуже популярними у 2025 році

Шаровари ідеально вписуються в стиль бохо, але цим їхні можливості не обмежуються. Модниці по всьому світу носять їх зовсім по-різному: хтось — із підборами, як Перніль Тейсбек, інші — з військовими черевиками та бомберами, створюючи зовсім нове прочитання цієї речі. Такий підхід розриває всі зв’язки з традиційним або етнічним стилем і відкриває нові горизонти для експериментів.

Штани-шаровари. Фото: Vogue

Якщо шукаєте натхнення, зверніть увагу на ніжні кольори — персиковий, кремовий, mocha mousse. Вони мають особливо свіжий вигляд у спекотну пору.

Спробуйте комбінувати шаровари з лляними сорочками, білими топами або речами з квітковими принтами — саме такими, що викликають ностальгію за літом у бабусі в селі. Це — не просто тренд, а справжня формула легкої, щоденної та модної уніформи.

Ніжний образ. Фото: Vogue

У цьому сезоні шаровари — це не екзотика, а стильний і практичний вибір. Вони дозволяють вам бути собою, почуватися вільно й водночас мати розкішний вигляд.

Раніше ми писали про те, які ще штани в стилі бохо варто носити цього року.

Також ми повідомляли про трендові штани, що стануть чудовою базовою будь-якого гардероба.