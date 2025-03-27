Трендовые брюки весны-лета 2025 года — вы точно удивитесь

Стильная девушка. Фото: Freepik

В 2025 году шаровары неожиданно становятся главными героями летнего гардероба. Несмотря на популярность леггинсов и спортивных брюк, именно они завоевывают сердца тех, кто ценит не только комфорт, но и стиль. В коллекциях Chloé и Alaïa шаровары предстают в новом, необычайно изящном образе — из легкой ткани, с кружевом, оборками и нежным движением при каждом шаге.

Об этом пишет Vogue.

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Шаровары идеально вписываются в стиль бохо, но этим их возможности не ограничиваются. Модницы по всему миру носят их совершенно по-разному: кто-то — с каблуками, как Перниль Тейсбек, другие — с военными ботинками и бомберами, создавая совершенно новое прочтение этой вещи. Такой подход разрывает все связи с традиционным или этническим стилем и открывает новые горизонты для экспериментов.

Брюки-шаровары. Фото: Vogue

Если ищете вдохновения, обратите внимание на нежные цвета — персиковый, кремовый, mocha mousse. Они выглядят особенно свежо в жаркую пору.

Попробуйте комбинировать шаровары со льняными рубашками, белыми топами или вещами с цветочными принтами — именно такими, которые вызывают ностальгию по лету у бабушки в деревне. Это — не просто тренд, а настоящая формула легкой, ежедневной и модной униформы.

Нежный образ. Фото: Vogue

В этом сезоне шаровары — это не экзотика, а стильный и практичный выбор. Они позволяют вам быть собой, чувствовать себя свободно и при этом выглядеть роскошно.

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