З чим носити спідницю з 2000-х навесні 2025 року — головний тренд

Дівчина в сарафані. Фото: Freepik

Джинсова мініспідниця — це саме та річ, яка ніколи не втрачає актуальності. Навесні вона знову на піку моди і готова стати головним елементом ваших образів. Щойно сонце починає пригрівати, вона витісняє важкий зимовий денім і повертається в гру у найлегших, стильних варіаціях. А ще вона неймовірно універсальна. Її можна комбінувати з чим завгодно: від простого білого топа до трендового бомбера чи романтичної сорочки з вишивкою.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сучасні модниці обирають різні фасони: одні тягнуться до спідниць з високою посадкою, які красиво підкреслюють талію, інші сміливо носять моделі на стегнах, надихаючись модою 2000-х. Такі варіанти добре поєднуються з кроп-топами, об’ємними жакетами, легкими пальтами або тренчами в стилі oversize. Образ можна завершити кросівками, лоферами або ботильйонами на підборах — залежно від настрою.

Джинсова спідниця в образі. Фото з Instagram

Не забувайте про фактури. Джинс цієї весни — не обов'язково класичний блакитний. У тренді білий, чорний, кольоровий денім, а також моделі з вишивкою, потертостями, бахромою, декоративними ґудзиками або блискавками. Дуже крутий вигляд мають варіанти з декоративними вставками або контрастною строчкою — такі речі одразу привертають увагу.

Стильна спідниця. Фото з Instagram

Ще один безпрограшний варіант — поєднати джинсову мініспідницю з високими чоботами або черевиками, якщо погода ще прохолодна. А от у теплі дні вона чудовий має вигляд з відкритими босоніжками чи балетками.

Цієї весни експеримент — головне правило. Поєднуйте непоєднуване, міксуйте стилі, не бійтеся яскравих кольорів і незвичних деталей. Джинсова міні — як чисте полотно, на якому ви можете створити власну модну історію.

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