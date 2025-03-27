С чем носить юбку из 2000-х весной 2025 года — главный тренд

Девушка в сарафане. Фото: Freepik

Джинсовая мини-юбка — это именно та вещь, которая никогда не теряет актуальности. Весной она снова на пике моды и готова стать главным элементом ваших образов. Как только солнце начинает пригревать, она вытесняет тяжелый зимний деним и возвращается в игру в самых легких, стильных вариациях. А еще она невероятно универсальна. Ее можно комбинировать с чем угодно: от простого белого топа до трендового бомбера или романтической рубашки с вышивкой.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Современные модницы выбирают разные фасоны: одни тянутся к юбкам с высокой посадкой, которые красиво подчеркивают талию, другие смело носят модели на бедрах, вдохновляясь модой 2000-х. Такие варианты хорошо сочетаются с кроп-топами, объемными жакетами, легкими пальто или тренчами в стиле oversize. Образ можно завершить кроссовками, лоферами или ботильонами на каблуке — в зависимости от настроения.

Джинсовая юбка в образе. Фото из Instagram

Не забывайте о фактурах. Джинс этой весной — не обязательно классический голубой. В тренде белый, черный, цветной деним, а также модели с вышивкой, потертостями, бахромой, декоративными пуговицами или молниями. Очень круто смотрятся варианты с декоративными вставками или контрастной строчкой — такие вещи сразу привлекают внимание.

Стильная юбка. Фото из Instagram

Еще один беспроигрышный вариант — сочетать джинсовую мини-юбку с высокими сапогами или ботинками, если погода еще прохладная. А вот в теплые дни она отлично смотрится с открытыми босоножками или балетками.

Этой весной эксперимент — главное правило. Соединяйте несочетаемое, миксуйте стили, не бойтесь ярких цветов и необычных деталей. Джинсовая мини — как чистый холст, на котором вы можете создать собственную модную историю.

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