Максіспідниця, яка приковує погляди — сміливий тренд весни-2025

Дівчина в гарній спідниці. Фото: Freepik

Легкі, майже невагомі, прозорі максіспідниці — справжній хіт цієї весни. Їх можна побачити в багатьох модних колекціях, і вони точно стануть улюбленцями тих, хто обожнює стиль бохо. Вони мають дуже ніжний та жіночний вигляд: тканина м’яко струмує по тілу, утворюючи природні складки, які додають образу об'єму й шарму. Такі спідниці легко перетворюють будь-який аутфіт на щось особливе.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Дизайнери цього сезону черпали натхнення зі світу білизни, тому "голі" спідниці зроблені з прозорих матеріалів, але при цьому зовсім не мають вульгарний вигляд — навпаки, дуже стильний та делікатний. У прохолодну погоду їх можна поєднувати з сорочкою оверсайз і джинсовою або замшевою курткою. А в теплі дні вистачить простої майки або кроптопа — і образ готовий.

Стильний образ. Фото з Instagram

До моди знову повернулася посадка на стегнах. Так, це прямо привіт з 2000-х! Найчастіше такі спідниці роблять з чорного шифону або світлої бавовни — екрю, молочного чи білого кольору. Має дуже свіжий і водночас ностальгійний вигляд.

Прозора спідниця в образі. Фото з Instagram

Щоб образ з "голою" спідницею мав актуальний вигляд, важливо грати на контрасті: ніжну, прозору тканину варто доповнювати грубішими речами — наприклад, шкіряним жакетом або класичним піджаком. А ще — пояс на стегнах і сумка через плече, що додають вайбу "нулевих". Ще одна вдала ідея — об’ємний світшот з капюшоном і грубі кросівки. Такий мікс ніжності та спортивної недбалості виглядає сучасно, зухвало й дуже по-міському.

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