Як поєднувати елементи 1990-х у 2025 році — модний тренд

Дівчина у весняному образі. Фото: Freepik

Мідіспідниці знову на коні — і цього разу надовго. Їхній камбек із 90-х видно неозброєним оком: подіуми рясніють силуетами, які знайомі ще з часів VHS і глянцевих постерів. Але тепер усе трохи інакше — простіше, стриманіше, стильніше. Весна-літо 2025 говорить одне: мінімалізм — наш головний орієнтир. А мідіспідниця в парі з базовою футболкою — головний хіт гардероба.

Як носити цей дует прямо зараз — розповіли у Vogue.

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Квіткова міді + біла футболка

Хочеться трохи романтики, але без пафосу? Обирайте спідницю з легким квітковим акцентом — не обов’язково яскраву, достатньо делікатного мотиву. Біла футболка — як свіже повітря для цього образу. Додайте балетки або мінімалістичні мюлі — і готово, образ, який легко уявити в старому фільмі або на стрітстайл-знімку.

MKDT Studio. Фото: Vogue

Плісирована міді + приталена футболка

Тут грає інша мелодія — трохи академічного шику, трохи підліткової легкості. Плісирування додає структурності, а вузька футболка підкреслює талію. Ідеально для тих, хто хоче мати зібраний, але не надто офіційний вигляд. Сандалі на пласкій підошві — фінішний штрих.

Miu Miu. Фото: Vogue

Деконструкція — як мистецтво

Міді, яка ніби зібрана з частин старої сорочки — це вже не просто річ, а справжня історія. Ідеальний варіант для тих, хто любить нестандартні речі, але цінує комфорт. Футболка в тон — ніби підтримує цю історію без зайвих слів. Мінімалізм, але з характером.

Avenir. Фото: Vogue

Асиметрична міді + футболка з принтом

А що, як додати до образу трохи гранжу? Sacai знає, як це зробити. Плісирування, об’єм, нестандартний крій — таку спідницю можна одягнути на арт-вечірку чи просто на прогулянку містом. А футболка з принтом додає тієї самої "недбалої" енергії, якої так часто бракує в базових образах.

Sacai. Фото: Vogue

Тож якщо у вас в шафі досі немає мідіспідниці — саме час це змінити. А якщо є — сміливо поєднуйте її з улюбленими футболками та створюйте свої власні модні комбінації, натхненні 90-ми, але з настроєм 2025 року.

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