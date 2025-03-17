Мікрошорти весна-літо 2025 — зірковий тренд, що завойовує моду

Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 дарує несподівану, але дуже стильну тенденцію — мікрошорти знову в моді. Такі коротюсінькі шортики, які більше схожі на мініспідницю, заполонили подіуми світових показів. Їх можна було побачити в колекціях Chanel, Miu Miu, Prada, Versace та Diesel — і це вже не просто модна примха, а справжній хіт сезону.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чим особливі мінішорти

Ці мінішорти чудово підлаштовуються під будь-який стиль. У тренді і джинсові варіанти в дусі Y2K, і стильні моделі зі шкіри, і м’які трикотажні шортики. Такий елемент гардероба легко вписується як у повсякденний лук, так і в вечірній образ.

Образ з короткими шортами й шубою. Фото з Instagram

Особливо виділилися:

Miu Miu , які поєднали мікрошорти з силуетом, схожим на "bubble"-спідницю, та додали сорочку поло для контрасту;

, які поєднали мікрошорти з силуетом, схожим на "bubble"-спідницю, та додали сорочку поло для контрасту; Gucci зробили ставку на стиль 60-х і представили лаймово-зелені приталені шкіряні мікрошорти;

зробили ставку на стиль 60-х і представили лаймово-зелені приталені шкіряні мікрошорти; Chanel обрали зручний трикотаж зі смужками — чудово для затишного образу на кожен день.

Мікрошорти сьогодні — це вже не просто про провокацію. Це про гру зі стилем, про поєднання незвичного з класикою. Їх носять з оверсайз-пальтами, строгими жакетами, об’ємними худі чи туфлями на підборах. Ідея — знайти свій баланс: трошки відверто, трошки стримано, але завжди зі смаком.

Костюм з мінішортами. Фото з Instagram

Мода знову звертається до минулого — трохи ностальгії за 90-ми, але в новому прочитанні: з кращими матеріалами та більш точною посадкою. Тож якщо хочеться освіжити гардероб — мікрошорти стануть крутим варіантом, який точно не залишить байдужими.

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