Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Мікрошорти 2025 — наймодніший тренд сезону весна-літо arrow

Мікрошорти 2025 — наймодніший тренд сезону весна-літо

17 березня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Мікрошорти весна-літо 2025 — зірковий тренд, що завойовує моду
Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна-літо 2025 дарує несподівану, але дуже стильну тенденцію — мікрошорти знову в моді. Такі коротюсінькі шортики, які більше схожі на мініспідницю, заполонили подіуми світових показів. Їх можна було побачити в колекціях Chanel, Miu Miu, Prada, Versace та Diesel — і це вже не просто модна примха, а справжній хіт сезону.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Чим особливі мінішорти

Ці мінішорти чудово підлаштовуються під будь-який стиль. У тренді і джинсові варіанти в дусі Y2K, і стильні моделі зі шкіри, і м’які трикотажні шортики. Такий елемент гардероба легко вписується як у повсякденний лук, так і в вечірній образ.

Мінішорти чудово вписуються навіть в холодну пору
Образ з короткими шортами й шубою. Фото з Instagram

Особливо виділилися:

  • Miu Miu, які поєднали мікрошорти з силуетом, схожим на "bubble"-спідницю, та додали сорочку поло для контрасту;
  • Gucci зробили ставку на стиль 60-х і представили лаймово-зелені приталені шкіряні мікрошорти;
  • Chanel обрали зручний трикотаж зі смужками — чудово для затишного образу на кожен день.

Мікрошорти сьогодні — це вже не просто про провокацію. Це про гру зі стилем, про поєднання незвичного з класикою. Їх носять з оверсайз-пальтами, строгими жакетами, об’ємними худі чи туфлями на підборах. Ідея — знайти свій баланс: трошки відверто, трошки стримано, але завжди зі смаком.

Мінішорти мають звабливий вигляд у 2025
Костюм з мінішортами. Фото з Instagram

Мода знову звертається до минулого — трохи ностальгії за 90-ми, але в новому прочитанні: з кращими матеріалами та більш точною посадкою. Тож якщо хочеться освіжити гардероб — мікрошорти стануть крутим варіантом, який точно не залишить байдужими.

Раніше ми писали про те, яка річ з 2010-х в тренді цього сезону.

Також ми повідомляли, як створити стильний образ весною з урахуванням усіх модних тенденцій.

мода тренди речі стиль весна-літо
Реклама
Реклама
Реклама