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Наймодніший топ весни-2025, який не захочеться знімати

11 березня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головний топ сезону, який усі шукають у магазинах
Дівчина в майці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Смугастий принт знову на піку моди - і здається, цієї весни без нього не обійдеться жодна модниця. Смугасті лонгсліви, светри, футболки і топи з'являються скрізь - від вітрин магазинів до стрітстайлу. І не дарма: такий принт не тільки стильний, а й універсальний - він легко стає частиною будь-якого гардероба.

Новини.LIVE розповість більше про це.

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Ця тенденція вже давно закріпилася в моді, і часто її пов'язують із французьким стилем. Уявіть: смугастий топ, джинси, тренч і балетки - класика, яка завжди має свіжий вигляд. Але цього сезону дизайнери пропонують поглянути на смужку по-новому.

Як носити смугастий топ цього року

Наприклад, додайте трохи зухвалості - одягніть смугастий топ із жакетом оверсайз і карго-джинсами або поєднуйте його з джинсовою спідницею і шубою. А якщо хочеться чогось особливого - зверніть увагу на асиметричні або кольорові смужки. Такий варіант додає образу розслабленої бохо-нотки.

Смужка в одязі знову підкорює модний світ
Майка в смужку. Фото з Instagram

А ще модна весна не відпускає тренди минулої осені - знову в грі замша. Замшеві бомбери, спідниці до колін, чорні колготки і регбі-топи в смужку - все це складається в стильні преппі-комбінації, які мають дуже атмосферний вигляд.

Цікаво й те, як звичайна смужка перетворюється на ключовий елемент образу. Як колись білі шкарпетки стали модним акцентом, так і смугасті речі сьогодні можуть задати тон усьому вбранню.

Топ в смужку те, що потрібно мати на весну-літо
Топ у смужку. Фото з Instagram

Тож не бійтеся експериментувати. Грайте з кольорами, поєднуйте різні текстури і створюйте власну весняну історію - смугасту, стильну і точно не нудну.

Раніше ми писали про те, які прості речі стали справжніми хітами цієї весни.

Також ми повідомляли про наймодніші спідниці, які будуть всі носити цього сезону.

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