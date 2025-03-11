Главный топ сезона, который все ищут в магазинах

Девушка в майке. Фото: Freepik

Полосатый принт снова на пике моды — и, кажется, этой весной без него не обойдется ни одна модница. Полосатые лонгсливы, свитера, футболки и топы появляются везде — от витрин магазинов до стритстайла. И не зря: такой принт не только стильный, но и универсальный — он легко становится частью любого гардероба.

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Эта тенденция уже давно закрепилась в моде, и часто ее связывают с французским стилем. Представьте: полосатый топ, джинсы, тренч и балетки — классика, которая всегда выглядит свежо. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают взглянуть на полоску по-новому.

Как носить полосатый топ в этом году

Например, добавьте немного дерзости — наденьте полосатый топ с жакетом оверсайз и карго-джинсами или сочетайте его с джинсовой юбкой и шубой. А если хочется чего-то особенного — обратите внимание на асимметричные или цветные полоски. Такой вариант добавляет образу расслабленной бохо-нотки.

Майка в полоску. Фото из Instagram

А еще модная весна не отпускает тренды прошлой осени — снова в игре замша. Замшевые бомберы, юбки до колен, черные колготки и регби-топы в полоску — все это складывается в стильные преппи-комбинации, которые выглядят очень атмосферно.

Интересно и то, как обычная полоска превращается в ключевой элемент образа. Как когда-то белые носки стали модным акцентом, так и полосатые вещи сегодня могут задать тон всему наряду.

Топ в полоску. Фото из Instagram

Так что не бойтесь экспериментировать. Играйте с цветами, сочетайте разные текстуры и создавайте собственную весеннюю историю — полосатую, стильную и точно не скучную.

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