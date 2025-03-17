Микрошорты весна-лето 2025 — звездный тренд, что завоевывают моду

Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 дарит неожиданную, но очень стильную тенденцию — микрошорты снова в моде. Такие коротенькие шортики, которые больше похожи на мини-юбку, заполонили подиумы мировых показов. Их можно было увидеть в коллекциях Chanel, Miu Miu, Prada, Versace и Diesel — и это уже не просто модная прихоть, а настоящий хит сезона.

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Чем особенные мини-шорты

Эти мини-шорты прекрасно подстраиваются под любой стиль. В тренде и джинсовые варианты в духе Y2K, и стильные модели из кожи, и мягкие трикотажные шортики. Такой элемент гардероба легко вписывается как в повседневный лук, так и в вечерний образ.

Образ с короткими шортами и шубой. Фото из Instagram

Особенно выделились:

Miu Miu , которые соединили микрошорты с силуэтом, похожим на "bubble"-юбку, и добавили рубашку поло для контраста;

, которые соединили микрошорты с силуэтом, похожим на "bubble"-юбку, и добавили рубашку поло для контраста; Gucci сделали ставку на стиль 60-х и представили лаймово-зеленые приталенные кожаные микрошорты;

сделали ставку на стиль 60-х и представили лаймово-зеленые приталенные кожаные микрошорты; Chanel выбрали удобный трикотаж с полосками — отлично для уютного образа на каждый день.

Микрошорты сегодня — это уже не просто про провокацию. Это про игру со стилем, про сочетание необычного с классикой. Их носят с оверсайз-пальтами, строгими жакетами, объемными худи или туфлями на каблуках. Идея — найти свой баланс: немножко откровенно, немножко сдержанно, но всегда со вкусом.

Костюм с мини-шортами. Фото из Instagram

Мода снова обращается к прошлому — немного ностальгии по 90-м, но в новом прочтении: с лучшими материалами и более точной посадкой. Так что если хочется освежить гардероб — микрошорты станут крутым вариантом, который точно не оставит равнодушными.

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