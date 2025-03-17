Як носити баску у 2025 році — тренд з 2010-х знову актуальний

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Знаєте, як буває в моді — сьогодні всі божеволіють від одного силуету, а завтра про нього ніхто й не згадує. Але це тільки здається. Насправді тренди просто йдуть у "відпустку" і потім повертаються з новою силою. Саме так зараз і сталося: в колекціях весна-літо 2025 ми знову бачимо дух 60-х, вільний стиль 70-х і бунтівну енергію 80-х. Але найцікавіше — деякі бренди вирішили пригадати навіть недалеке минуле — ті самі баски з 2010-х.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Яка річ з 2010-х знову в моді

Мова про ту саму баску, яку багато років тому носили на спідницях і топах, яка красиво лежала на талії і створювала жіночний силует. Тепер цей елемент знову на подіумах — і має ще ефектніший вигляд, ніж колись.

Баска на талії. Фото з Instagram

Для розуміння: баска — це така широкенька оборка, яка пришивається до талії. Часто її плутають з пеплумом, але це не одне й те саме. У баски — своя історія. Ще з XVI століття в Іспанії почали з’являтися речі з подібними елементами. А вже пізніше в моду втрутилися французькі дизайнери, які вдосконалили форму — і з того часу баска стала символом витонченого образу.

В різні епохи цей елемент повертався — його носили і в часи New Look, і у 70-х, і навіть Кристобаль Баленсіага зробив з баски справжню модну фішку. До речі, він і сам був баск за походженням — от така красива гра історії.

Стильний образ з баскою. Фото з Instagram

Сьогодні баска знову в моді. Її шиють з того ж матеріалу, що й основну річ, або, навпаки, роблять акцент — наприклад, додають шкіряний чи замшевий варіант, граються з кольорами чи принтами. Вона з’являється на топах, сукнях, спідницях — і щоразу додає образу трохи грайливості й жіночності.

Чому варто звернути увагу на цей тренд

Бо він справді працює — підкреслює талію, робить фігуру більш витонченою й додає елегантності навіть простому вбранню. Скільки він пробуде з нами — ніхто не знає. Але точно ясно одне: пропустити таке повернення було б несправедливо.

Раніше ми писали про те, яку блузу носити з джинсами цієї весни, щоб мати неперевершений вигляд.

Також ми повідомляли, який топ цього сезону не захочеться навіть знімати.