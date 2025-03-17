Как носить баску в 2025 году — тренд из 2010-х снова актуален

Стильная девушка. Фото: Freepik

Знаете, как бывает в моде — сегодня все сходят с ума от одного силуэта, а завтра о нем никто и не вспоминает. Но это только кажется. На самом деле тренды просто уходят в "отпуск" и потом возвращаются с новой силой. Именно так сейчас и произошло: в коллекциях весна-лето 2025 мы снова видим дух 60-х, свободный стиль 70-х и мятежную энергию 80-х. Но самое интересное — некоторые бренды решили вспомнить даже недалекое прошлое — те самые баски из 2010-х.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Речь о той самой баске, которую много лет назад носили на юбках и топах, которая красиво лежала на талии и создавала женственный силуэт. Теперь этот элемент снова на подиумах — и выглядит еще эффектнее, чем когда-то.

Баска на талии. Фото из Instagram

Для понимания: баска — это такая широкая оборка, которая пришивается к талии. Часто ее путают с пеплумом, но это не одно и то же. У баски — своя история. Еще с XVI века в Испании начали появляться вещи с подобными элементами. А уже позже в моду вмешались французские дизайнеры, которые усовершенствовали форму — и с тех пор баска стала символом утонченного образа.

В разные эпохи этот элемент возвращался — его носили и во времена New Look, и в 70-х, и даже Кристобаль Баленсиага сделал из баски настоящую модную фишку. Кстати, он и сам был баск по происхождению — вот такая красивая игра истории.

Стильный образ с баской. Фото из Instagram

Сегодня баска снова в моде. Ее шьют из того же материала, что и основную вещь, или, наоборот, делают акцент — например, добавляют кожаный или замшевый вариант, играют с цветами или принтами. Она появляется на топах, платьях, юбках — и каждый раз добавляет образу немного игривости и женственности.

Почему стоит обратить внимание на этот тренд

Потому что он действительно работает — подчеркивает талию, делает фигуру более изящной и добавляет элегантности даже простому наряду. Сколько он пробудет с нами — никто не знает. Но точно ясно одно: пропустить такое возвращение было бы несправедливо.

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