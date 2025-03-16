Ідеальна блуза, яку варто носити цієї весни з джинсами

Дівчина в стильній сорочці. Фото: Freepik

Бохо-блузи знову на вершині моди цього сезону весна-літо 2025. Легкі, романтичні й повні шарму — такі моделі з воланами, зав’язками на шиї і об’ємними рукавами повертаються і стають основними трендами. Вони створюють ніжний, жіночний вигляд і чудово поєднуються з іншими елементами гардероба.

Про це повідомляє Vogue.

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Найпопулярніша блуза цієї весни — це модель з воланами, які обрамляють комір і силует. Вона ідеально поєднується з джинсами будь-якого кольору: білими, чорними чи синіми, що робить її універсальним вибором як для повсякденних, так і для більш елегантних луків. Якщо шукаєте, з чим носити блузу з воланами, джинси точно не підведуть.

Стильна блуза. Фото: Vogue

У новому сезоні основна колірна палітра блуз — це світлі пастельні відтінки. Білий, ніжний рожевий, кремовий, бежевий і пастельний зелений — ці кольори роблять блузи універсальними і підходять для будь-якого гардероба.

Тим часом світові дизайнери на Тижні моди в Парижі підтвердили, що основні тренди 2025 року — це романтичність і бохо-стиль. Isabel Marant, Chloé та Saint Laurent продемонстрували моделі з багатошаровими воланами. Також актуальні комбінації блуз із воланами та жилетами: Chloé пропонує поєднувати прозору тюлеву блузу зі шкіряним жилетом, а Chanel додає елегантності завдяки твідовому жилету з квітковою вишивкою.

Стильний образ. Фото: Vogue

Важливою перевагою блуз з воланами є їхня універсальність. Вони підходять як для створення романтичних образів, так і для щоденних луков. Таку блузу можна сміливо поєднувати з джинсами, класичними штанами або спідницями — вона адаптується до будь-якого стилю.

Отже, якщо хочете додати до свого гардероба стильну та зручну річ на сезон весна-літо 2025, блуза з воланами — це точно ваш вибір.

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