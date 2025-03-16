Идеальная блуза, которую стоит носить этой весной с джинсами

Девушка в стильной рубашке. Фото: Freepik

Бохо-блузы снова на вершине моды в этом сезоне весна-лето 2025. Легкие, романтичные и полные шарма — такие модели с воланами, завязками на шее и объемными рукавами возвращаются и становятся основными трендами. Они создают нежный, женственный вид и прекрасно сочетаются с другими элементами гардероба.

Об этом сообщает Vogue.

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Самая популярная блуза этой весны — это модель с воланами, которые обрамляют воротник и силуэт. Она идеально сочетается с джинсами любого цвета: белыми, черными или синими, что делает ее универсальным выбором как для повседневных, так и для более элегантных луков. Если ищете, с чем носить блузу с воланами, джинсы точно не подведут.

Стильная блуза с воланами. Фото: Vogue

В новом сезоне основная цветовая палитра блуз — это светлые пастельные оттенки. Белый, нежный розовый, кремовый, бежевый и пастельный зеленый — эти цвета делают блузы универсальными и подходящими для любого гардероба.

Тем временем мировые дизайнеры на Неделе моды в Париже подтвердили, что основные тренды 2025 года — это романтичность и бохо-стиль. Isabel Marant, Chloé и Saint Laurent продемонстрировали модели с многослойными воланами. Также актуальны комбинации блуз с воланами и жилетами: Chloé предлагает сочетать прозрачную тюлевую блузу с кожаным жилетом, а Chanel добавляет элегантности благодаря твидовому жилету с цветочной вышивкой.

Стильный образ. Фото: Vogue

Важным преимуществом блуз с воланами является их универсальность. Они подходят как для создания романтических образов, так и для ежедневных луков. Такую блузу можно смело сочетать с джинсами, классическими брюками или юбками — она адаптируется к любому стилю.

Итак, если хотите добавить в свой гардероб стильную и удобную вещь на сезон весна-лето 2025, блуза с воланами — это точно ваш выбор.

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