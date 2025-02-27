Найзагадковіший тренд весни-літа 2025, про який вже говорять всі

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Готична естетика знову на піку моди, і дизайнери цього сезону не просто грають на темних мотивах, а вплітають їх у сучасний стиль із несподіваними деталями. Класичний dark romance розквітає в нових формах — містичні силуети, глибокі відтінки, мерехтіння оксамиту й драпірування, що нагадують вбрання з іншої епохи.

Детальніше про це розповіло видання Vogue.

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Цього разу готика — не лише про чорний колір і металеві деталі. Дизайнери змішали її з ніжністю й багатошаровістю: довгі квітчасті сукні стали контрастним елементом до масивних шкіряних жакетів і бомберів. Saint Laurent майстерно поєднав легкі бохо-сукні з брутальними куртками, а Rick Owens, вірний своєму стилю, вкотре довів, що драма в моді — це мистецтво.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Valentino цього сезону зробив ставку на неоготичний романтизм: дебютна колекція Алессандро Мікеле для бренду перетворила подіум на сцену із середньовічними алюзіями. Складні силуети, тонка робота з текстурами й темний шарм — усе це створило образи, від яких важко відвести погляд.

Standing Ground теж не залишився осторонь: Майкл Стюарт представив оксамитову сукню з каптуром, яка мала такий вигляд ніби взята з казкової легенди. Rodarte грає на тонких межах між ніжністю та містикою, а Balenciaga вразила фінальним виходом із різко окресленими плечима, що нагадували броню.

Standing Ground. Фото: Vogue

Хочете легко додати dark romance у свій стиль? Поєднуйте довгі сукні зі шкіряними куртками, обирайте драпіровані тканини й не бійтеся грати з контрастами. Готика більше не означає лише темряву — цього сезону вона про багатогранність.

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