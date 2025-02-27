Самый загадочный тренд весны-лета 2025, о котором уже говорят все

Красивая девушка. Фото: Freepik

Готическая эстетика снова на пике моды, и дизайнеры в этом сезоне не просто играют на темных мотивах, а вплетают их в современный стиль с неожиданными деталями. Классический dark romance расцветает в новых формах — мистические силуэты, глубокие оттенки, мерцание бархата и драпировки, напоминающие наряды из другой эпохи.

Подробнее об этом рассказало издание Vogue.

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На этот раз готика — не только о черном цвете и металлических деталях. Дизайнеры смешали ее с нежностью и многослойностью: длинные цветастые платья стали контрастным элементом к массивным кожаным жакетам и бомберам. Saint Laurent мастерски соединил легкие бохо-платья с брутальными куртками, а Rick Owens, верный своему стилю, в очередной раз доказал, что драма в моде — это искусство.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Valentino в этом сезоне сделал ставку на неоготический романтизм: дебютная коллекция Алессандро Микеле для бренда превратила подиум в сцену со средневековыми аллюзиями. Сложные силуэты, тонкая работа с текстурами и темный шарм — все это создало образы, от которых трудно отвести взгляд.

Standing Ground тоже не остался в стороне: Майкл Стюарт представил бархатное платье с капюшоном, которое выглядело так, будто взято из сказочной легенды. Rodarte играет на тонкой грани между нежностью и мистикой, а Balenciaga поразила финальным выходом с резко очерченными плечами, напоминающими броню.

Standing Ground. Фото: Vogue

Хотите легко добавить dark romance в свой стиль? Сочетайте длинные платья с кожаными куртками, выбирайте драпированные ткани и не бойтесь играть с контрастами. Готика больше не означает только темноту — в этом сезоне она о многогранности.

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