Модні блузки-2025 — культовий стиль 70-х у новій інтерпретації

Дівчина в блузці. Фото: Freepik

Цієї весни блузи з бантом повертаються у моду, нагадуючи про елегантність і богемний шик 70-х. Вони чудово впишуться і в офісний стиль, і в кежуал-образи, додаючи образу вишуканості. Якщо хочеться мати стильний вигляд, варто звернути увагу на те, як модні будинки пропонують носити цей трендовий елемент.

У Vogue розповіли детальніше про це.

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Класика, що завжди в моді

Прозора легка блуза з бантом у поєднанні з чорною спідницею міді — це втілення елегантності. Ця комбінація поєднує строгість та жіночність, створюючи ідеальний весняний образ. Блузи такого крою легко додають формальності й водночас залишаються витонченими.

Prada. Фото: Vogue

Паризький шик

Цього сезону бренд Saint Laurent вирішив зробити ставку на безрукавні блузи у стилі сафарі, прикрашені бароковими візерунками та золотим мереживом. Це справжнє втілення розкоші та жіночої сили. Такі моделі стануть чудовим вибором для вечірнього виходу або ділової зустрічі, якщо хочеться мати яскравий вигляд.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Новий погляд на класику

Класична біла блуза отримала свіже переосмислення. У цьому варіанті замість традиційних ґудзиків — асиметричний крій, драпірування та ніжний бант, що красиво спадає на плече. Він має витончений вигляд і додає образу легкої романтики. Найкраще така модель матиме вигляд з елегантними штанами.

Біла блуза. Фото: Vogue

Натхнення ретро

Дизайнери цього бренду об'єднали стиль 70-х з елементами ковбойської сорочки. Вийшов цікавий мікс — блуза з рукавами-буфами, високим коміром і розкішним бантом у поєднанні з вузькими чорними штанами. Це варіант для тих, хто хоче мати ефектний вигляд без зайвих деталей.

Balenciaga. Фото: Vogue

Максимум краси

Якщо бант — то великий! Цього принципу дотримувалися в Ulla Johnson, де зробили ставку на розкішні моделі з великими бантами та ніжними відтінками, як-от шампань. Доповнити такий лук можна сріблястою спідницею і босоніжками з цікавими деталями.

Ulla Johnson. Фото: Vogue

Весняна легкість

Бренд вирішив додати до своїх блуз об’ємні рукави та драпіровані банти у м’яких відтінках. Має ніжний й водночас стильний вигляд. Щоб підкреслити тренд, дизайнери пропонують поєднувати ці моделі з ботильйонами на пряжках і штанами з низькою посадкою.

Burberry. Фото: Vogue

Весна 2025 — час, коли елегантність зустрічається зі сміливістю. Блузи з бантом повертаються, тож обирайте варіант, який найбільше пасує вашому стилю, і носіть їх із задоволенням.

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