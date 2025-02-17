Модные блузки-2025 - культовый стиль 70-х в новой интерпретации

Девушка в блузке. Фото: Freepik

Этой весной блузы с бантом возвращаются в моду, напоминая об элегантности и богемном шике 70-х. Они отлично впишутся и в офисный стиль, и в кэжуал-образы, добавляя образу изысканности. Если хочется выглядеть стильно, стоит обратить внимание на то, как модные дома предлагают носить этот трендовый элемент.

В Vogue рассказали подробнее об этом.

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Классика, которая всегда в моде

Прозрачная легкая блуза с бантом в сочетании с черной юбкой миди — это воплощение элегантности. Эта комбинация сочетает строгость и женственность, создавая идеальный весенний образ. Блузы такого кроя легко добавляют формальности и одновременно остаются изящными.

Prada. Фото: Vogue

Парижский шик

В этом сезоне бренд Saint Laurent решил сделать ставку на безрукавные блузы в стиле сафари, украшенные барочными узорами и золотым кружевом. Это настоящее воплощение роскоши и женской силы. Такие модели станут отличным выбором для вечернего выхода или деловой встречи, если хочется выглядеть ярко.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Новый взгляд на классику

Классическая белая блуза получила свежее переосмысление. В этом варианте вместо традиционных пуговиц — асимметричный крой, драпировка и нежный бант, красиво спадающий на плечо. Он выглядит изящно и добавляет образу легкой романтики. Лучше всего такая модель будет смотреться с элегантными брюками.

Белая блуза, фото: Vogue

Вдохновение ретро

Дизайнеры этого бренда объединили стиль 70-х с элементами ковбойской рубашки. Получился интересный микс — блуза с рукавами-буфами, высоким воротником и роскошным бантом в сочетании с узкими черными брюками. Это вариант для тех, кто хочет выглядеть эффектно без лишних деталей.

Balenciaga. фото: Vogue

Максимум красоты

Если бант — то большой! Этого принципа придерживались в Ulla Johnson, где сделали ставку на роскошные модели с большими бантами и нежными оттенками, такими как шампань. Дополнить такой лук можно серебристой юбкой и босоножками с интересными деталями.

Ulla Johnson. Фото: Vogue

Весенняя легкость и воздушность

Бренд решил добавить к своим блузам объемные рукава и драпированные банты в мягких оттенках. Выглядит нежно и одновременно стильно. Чтобы подчеркнуть тренд, дизайнеры предлагают сочетать эти модели с ботильонами на пряжках и брюками с низкой посадкой.

Burberry. фото: Vogue

Весна 2025 — время, когда элегантность встречается со смелостью. Блузы с бантом возвращаются, так что выбирайте вариант, который больше всего подходит вашему стилю, и носите их с удовольствием.

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