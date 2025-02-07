Наймодніші блузки 2025 року — повернення хітів 90-х

Дівчина в блузці. Фото: Freepik

Ретро завжди має здатність зачаровувати та надихати дизайнерів. Те, що колись було культовим, із часом повертається, додаючи сучасності нотки ностальгії. Цього сезону кілька моделей блузок, які вважалися хітами минулих десятиліть, знову займають почесне місце у гардеробах модниць.

Про це повідомляє Vogue.

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Леопардовий принт — дикі 90-ті повертаються

Якщо хочеться додати образу трохи характеру, без анімалістичних принтів не обійтися. У 90-х леопардова блуза була справжнім символом зухвалості та впевненості. Бренди, як-от Versace, зробили цей принт культовим, доповнюючи його мереживом і обтислими силуетами. Сьогодні дизайнери пропонують різні варіації: Sacai та Prada віддають перевагу класичним рішенням, а Antonio Marras і Cynthia Rowley створюють ніжніші та елегантніші моделі, граючись із кольором і формою.

Atelier Versace, весна-літо 1996. Фото: Vogue

Бохо-блузи — стиль хіпі у новому прочитанні

Легка, розслаблена естетика бохо завжди знаходить своїх прихильників. У 70-х блузи з етнічними мотивами, вишивкою та бісером стали символом свободи, а в 90-х вони повернулися у більш сучасному вигляді. Наприклад, Anna Sui поєднувала їх із довгими шкарпетками та блискучими черевиками. У 2024 році модні будинки Chloé та Isabel Marant знову роблять ставку на бохо: пишні рукави, легкі тканини та акцент на природність роблять цей стиль актуальним, незалежно від сезону.

Isabel Marant. Фото: Vogue

Блузи всіх кольорів веселки

Кінець 90-х ознаменувався вибухом кольорів і візерунків. Бежеві та сірі відтінки поступилися місцем яскравим та сміливим поєднанням. Gucci ще у 1999 році представили ефектні різнокольорові блузи, які чудово поєднувалися зі шкіряними спідницями та мінімалістичними аксесуарами.

Сьогодні цей тренд знову актуальний: Prabal Gurung пропонує моделі з асиметричними деталями, які легко комбінуються з блейзерами, джинсами або легкими шортами.

Prabal Gurung. Фото: Vogue

Корсетні блузи — жіночність із ноткою драматизму

Мадонна свого часу зробила корсетну моду популярною, а Jean Paul Gaultier закріпили її у світі високої моди. Ефектна блуза-корсет створює граціозний силует та додає образу витонченості. Diesel у 2024 році пропонують сучасну версію цього стилю – моделі, що нагадують класичні корсети, але водночас зручні та адаптовані до повсякденного носіння.

Diesel. Фото: Vogue

Прозорі блузи

Культовий вихід Кейт Мосс у прозорій сукні у 1993 році заклав основу для появи цього тренду в наступні десятиліття. Alexander McQueen у 90-х експериментували з прозорими тканинами, поєднуючи їх із суворими спідницями-олівцями та масивними черевиками.

У 2024 році Stella McCartney робить ставку на елегантний контраст: напівпрозорі блузи у поєднанні з плісированими штанами та лоферами мають вишуканий, але не надто провокаційний вигляд.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Як бачимо, мода циклічна: речі, які колись були в тренді, неодмінно повертаються, адаптуючись до сучасних реалій. Тож, якщо у вашій шафі збереглися стильні блузи з минулих десятиліть — можливо, саме час дати їм друге життя.

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