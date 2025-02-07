Самые модные блузки 2025 года — возвращение хитов 90-х

Ретро возвращается — 5 блузок из 90-х, которые будут носить все
Ретро всегда обладает способностью завораживать и вдохновлять дизайнеров. То, что когда-то было культовым, со временем возвращается, добавляя современности нотки ностальгии. В этом сезоне несколько моделей блузок, которые считались хитами прошлых десятилетий, снова занимают почетное место в гардеробах модниц.
Об этом сообщает Vogue.
Какие забытые блузки снова на пике популярности
Леопардовый принт — дикие 90-е возвращаются
Если хочется добавить образу немного характера, без анималистических принтов не обойтись. В 90-х леопардовая блуза была настоящим символом дерзости и уверенности. Бренды, такие как Versace, сделали этот принт культовым, дополняя его кружевом и облегающими силуэтами. Сегодня дизайнеры предлагают разные вариации: Sacai и Prada отдают предпочтение классическим решениям, а Antonio Marras и Cynthia Rowley создают более нежные и элегантные модели, играя с цветом и формой.
Бохо-блузы — стиль хиппи в новом прочтении
Легкая, расслабленная эстетика бохо всегда находит своих поклонников. В 70-х блузы с этническими мотивами, вышивкой и бисером стали символом свободы, а в 90-х они вернулись в более современном виде. Например, Anna Sui сочетала их с длинными носками и блестящими ботинками. В 2024 году модные дома Chloé и Isabel Marant снова делают ставку на бохо: пышные рукава, легкие ткани и акцент на естественность делают этот стиль актуальным, независимо от сезона.
Блузы всех цветов радуги
Конец 90-х ознаменовался взрывом цветов и узоров. Бежевые и серые оттенки уступили место ярким и смелым сочетаниям. Gucci еще в 1999 году представили эффектные разноцветные блузы, которые отлично сочетались с кожаными юбками и минималистичными аксессуарами.
Сегодня этот тренд снова актуален: Prabal Gurung предлагает модели с асимметричными деталями, которые легко комбинируются с блейзерами, джинсами или легкими шортами.
Корсетные блузы — женственность с ноткой драматизма
Мадонна в свое время сделала корсетную моду популярной, а Jean Paul Gaultier закрепили ее в мире высокой моды. Эффектная блуза-корсет создает грациозный силуэт и добавляет образу утонченности. Diesel в 2024 году предлагают современную версию этого стиля — модели, напоминающие классические корсеты, но при этом удобные и адаптированные к повседневной носке.
Прозрачные блузы
Культовый выход Кейт Мосс в прозрачном платье в 1993 году заложил основу для появления этого тренда в последующие десятилетия. Alexander McQueen в 90-х экспериментировали с прозрачными тканями, сочетая их со строгими юбками-карандашами и массивными ботинками.
В 2024 году Stella McCartney делает ставку на элегантный контраст: полупрозрачные блузы в сочетании с плиссированными брюками и лоферами выглядят изысканно, но не слишком провокационно.
Как видим, мода циклична: вещи, которые когда-то были в тренде, непременно возвращаются, адаптируясь к современным реалиям. Так что, если в вашем шкафу сохранились стильные блузы из прошлых десятилетий — возможно, самое время дать им вторую жизнь.
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