Як мати модний вигляд навесні-2025 — поради від стилістів

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

Цієї весни у моді чимало цікавого. Вже зараз видно, що у тренді — квіткові візерунки, ніжні пастельні кольори й теплі нейтральні тони. Можна зібрати образи, які легко адаптуються під будь-яку ситуацію: прогулянка, робота, побачення чи посиденьки вдома.

Як це зробити, розповіли в Elle.

Читайте також:

Трендові деталі в образі на весну

Квітковий принт

Квіти знову на першому плані. Якщо хочете щось легке й жіночне — беріть сукню з квітковим принтом. Додайте до неї прості аксесуари в тон — і образ готовий. Наприклад, сукня з трояндами, сумка в ніжному рожевому відтінку, слінгбеки та витончені сережки. Ще одна деталь — легкий твілі, який гарно поєднується з усім іншим.

А якщо сукні — не ваше, тоді комплект із шортами та блузою з квітковим візерунком буде ідеальним варіантом. Яскраві акценти — туфлі насиченого кольору, сумка й окуляри — завершать образ.

Сорочка з квітковим принтом. Фото: Freepik

Пастельні ніжності

Хоч пудрово-рожевий став фаворитом сезону, не варто забувати й про інші ніжні кольори — небесно-блакитний, м’ятний, лавандовий. Спробуйте, наприклад, трикотажну мінісукню з джинсовою курткою. Босоніжки, напівпрозорі окуляри та графітова сумка — ідеальне доповнення.

Або ще варіант — джинси-кльош із приталеним кардиганом і витонченими босоніжками. Просто, стильно, з ноткою елегантності.

Нейтральна база — завжди в моді

Молочний, бежевий, шоколадний — це кольори, які завжди працюють. З ними можна скласти будь-який образ без зайвих зусиль. Наприклад, легка сукня в стилі бохо, сумка з золотими деталями, бордові босоніжки й круглі окуляри — і ви вже готові до міського фешн-променаду.

І ще один варіант для мінливої погоди: прямі штани, светр з милим ведмедиком, класичний тренч, кросівки й акуратна сумка. Все просто, комфортно й дуже гармонійно.

Образ в нейтральных тонах. Фото: Freepik

Кольорові акценти — для настрою

Весна — час додати трохи яскравості в повсякденність. Спробуйте базову сукню та кольорові аксесуари — наприклад, теракотову сумку, золоті сережки-кільця та босоніжки з гірчичними стрічками. Такий образ точно не залишиться непоміченим.

Раніше ми писали про те, який топ взяти на весну, щоб бути в тренді.

Також ми повідомляли, які базові речі варто носити цієї весни.