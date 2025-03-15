Как выглядеть модно весной-2025 — советы от стилистов

Девушка в стильном образе. Фото: Freepik

Этой весной в моде немало интересного. Уже сейчас видно, что в тренде — цветочные узоры, нежные пастельные цвета и теплые нейтральные тона. Можно собрать образы, которые легко адаптируются под любую ситуацию: прогулка, работа, свидание или посиделки дома.

Как это сделать, рассказали в Elle.

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Цветочный принт

Цветы снова на первом плане. Если хотите что-то легкое и женственное — берите платье с цветочным принтом. Добавьте к нему простые аксессуары в тон — и образ готов. Например, платье с розами, сумка в нежном розовом оттенке, слингбэки и изящные серьги. Еще одна деталь — легкий твили, который хорошо сочетается со всем остальным.

А если платья — не ваше, тогда комплект с шортами и блузой с цветочным узором будет идеальным вариантом. Яркие акценты — туфли насыщенного цвета, сумка и очки — завершат образ.

Рубашка с цветочным принтом. Фото: Freepik

Пастельные нежности

Хоть пудрово-розовый стал фаворитом сезона, не стоит забывать и о других нежных цветах — небесно-голубой, мятный, лавандовый. Попробуйте, например, трикотажное мини-платье с джинсовой курткой. Босоножки, полупрозрачные очки и графитовая сумка — идеальное дополнение.

Или еще вариант — джинсы-клеш с приталенным кардиганом и изящными босоножками. Просто, стильно, с ноткой элегантности.

Нейтральная база — всегда в моде

Молочный, бежевый, шоколадный — это цвета, которые всегда работают. С ними можно составить любой образ без лишних усилий. Например, легкое платье в стиле бохо, сумка с золотыми деталями, бордовые босоножки и круглые очки — и вы уже готовы к городскому фэшн-променаду.

И еще один вариант для переменчивой погоды: прямые брюки, свитер с милым мишкой, классический тренч, кроссовки и аккуратная сумка. Все просто, комфортно и очень гармонично.

Образ в нейтральных тонах. Фото: Freepik

Цветные акценты — для настроения

Весна — время добавить немного яркости в повседневность. Попробуйте базовое платье и цветные аксессуары — например, терракотовую сумку, золотые серьги-кольца и босоножки с горчичными лентами. Такой образ точно не останется незамеченным.

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