Сміливий мікротренд весни-2025, що змінить ваш образ

Дівчина в стильних окулярах. Фото: Freepik

Анімалістичні принти знову в центрі модної уваги — і цього разу здається, що вони залишаться з нами надовго. Леопард, пітон, зебра — ці мотиви не просто не здають позицій, а навпаки, їх сміливо додають у свій гардероб.

В Cosmopolitan розповіли про це детальніше.

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Якщо раніше такі принти з’являлися лише на сумках чи взутті, то зараз — в моді повноцінні образи з акцентом. Наприклад, пальто з хижим візерунком — уже не дивина, а справжній must-have весни-2025.

Яка річ з принтом може знадобиться цієї весни

Але модні цікавинки на цьому не закінчуються. У соцмережах активно набирає популярності новий мікротренд, який точно не залишиться непоміченим. Так от, зараз усі погляди прикуті до колгот із зебровим принтом! І не поспішайте уявляти собі чорно-білий варіант — все набагато цікавіше. Це чорні смужки на напівпрозорій основі — має стильний, але при цьому досить стриманий вигляд.

Анімалістичні принти в тренді. Фото з Instagram

Такі колготи вже приміряють інфлюенсери, стилізуючи їх як із маленькою чорною сукнею для вечірніх образів, так і в повсякденному стилі з oversize-светром або спідницею. Це саме той випадок, коли одна деталь може повністю змінити настрій усього луку.

Хочете освіжити свій стиль, не витрачаючи на це багато зусиль? Модні колготи з анімалістичним принтом — ваш шанс зробити образ яскравішим, не виходячи за межі комфорту.

Раніше ми писали про те, який оригінальний тренд усі обговорюють цієї весни.

Також ми повідомляли, з чим носити багатошарову спідницю, щоб мати стильний вигляд.