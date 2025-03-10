Смелый микротренд весны-2025, который изменит ваш образ

Девушка в стильных очках. Фото: Freepik

Анималистические принты снова в центре модного внимания — и на этот раз кажется, что они останутся с нами надолго. Леопард, питон, зебра — эти мотивы не сдают позиций, а наоборот, их смело добавляют в свой гардероб.

В Cosmopolitan рассказали об этом подробнее.

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Если раньше такие принты появлялись только на сумках или обуви, то сейчас — в моде полноценные образы с акцентом. Например, пальто с хищным узором — уже не диковинка, а настоящий must-have весны-2025.

Какая вещь с принтом может пригодиться этой весной

Но модные изюминки на этом не заканчиваются. В соцсетях активно набирает популярность новый микротренд, который точно не останется незамеченным. Так вот, сейчас все взгляды прикованы к колготам с зебровым принтом! И не спешите представлять себе черно-белый вариант — все гораздо интереснее. Это черные полоски на полупрозрачной основе — выглядит стильно, но при этом достаточно сдержанно.

Анималистические принты в тренде. Фото из Instagram

Такие колготы уже примеряют инфлюенсеры, стилизуя их как с маленьким черным платьем для вечерних образов, так и в повседневном стиле с oversize-свитером или юбкой. Это именно тот случай, когда одна деталь может полностью изменить настроение всего лука.

Хотите освежить свой стиль, не тратя на это много усилий? Модные колготы с анималистическим принтом — ваш шанс сделать образ ярче, не выходя за пределы комфорта.

Ранее мы писали о том, какой оригинальный тренд все обсуждают этой весной.

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