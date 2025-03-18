Как сочетать элементы 1990-х в 2025 году — модный тренд

Девушка в весеннем образе. Фото: Freepik

Миди-юбки снова на коне — и на этот раз надолго. Их камбэк из 90-х виден невооруженным глазом: подиумы пестрят силуэтами, которые знакомы еще со времен VHS и глянцевых постеров. Но теперь все немного иначе — проще, сдержаннее, стильнее. Весна-лето 2025 говорит одно: минимализм — наш главный ориентир. А миди-юбка в паре с базовой футболкой — главный хит гардероба.

Как носить этот дуэт прямо сейчас — рассказали в Vogue.

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Цветочное миди + белая футболка

Хочется немного романтики, но без пафоса? Выбирайте юбку с легким цветочным акцентом — не обязательно яркую, достаточно деликатного мотива. Белая футболка — как свежий воздух для этого образа. Добавьте балетки или минималистичные мюли — и готово, образ, который легко представить в старом фильме или на стритстайл-снимке.

MKDT Studio. Фото: Vogue

Плиссированное миди + приталенная футболка

Здесь играет другая мелодия — немного академического шика, немного подростковой легкости. Плиссировка добавляет структурности, а узкая футболка подчеркивает талию. Идеально для тех, кто хочет выглядеть собранно, но не слишком официально. Сандалии на плоской подошве — финишный штрих.

Miu Miu. Фото: Vogue

Деконструкция — как искусство

Миди, которая будто собрана из частей старой рубашки — это уже не просто вещь, а настоящая история. Идеальный вариант для тех, кто любит нестандартные вещи, но ценит комфорт. Футболка в тон — будто поддерживает эту историю без лишних слов. Минимализм, но с характером.

Avenir. Фото: Vogue

Асимметричное миди + футболка с принтом

А что, если добавить в образ немного гранжа? Sacai знает, как это сделать. Плиссировка, объем, нестандартный крой — такую юбку можно надеть на арт-вечеринку или просто на прогулку по городу. А футболка с принтом добавляет той самой "небрежной" энергии, которой так часто не хватает в базовых образах.

Sacai. Фото: Vogue

Так что если у вас в шкафу до сих пор нет миди-юбки — самое время это изменить. А если есть — смело сочетайте ее с любимыми футболками и создавайте свои собственные модные комбинации, вдохновленные 90-ми, но с настроением 2025 года.

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