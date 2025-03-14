Максіспідниця білого кольору — з чим носити головний тренд сезону

Стильна жінка. Фото: Freepik

Біла максіспідниця — це справжня знахідка для базового гардероба, яка має легкий, елегантний вигляд і додає образам витонченості. Цього сезону вона стає не просто модною тенденцією, а й універсальним елементом, який легко комбінується з іншими речами та підходить для різних стилів. Її можна носити як у літні, так і у весняні дні, адже вона додає легкості та свіжості кожному образу.

У Vogue розповіли, з чим носити трендову спідницю.

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Поєднуйте білу максіспідницю з базовими футболками чи майками для простого і комфортного вигляду. А ось якщо хочеться створити більш стильний і цікавіший образ, з’єднайте її з чорним трикотажним светром з м'якої пряжі — це поєднання додає контрасту, робить образ витонченим і при цьому не втрачає своєї легкості. Завершіть вигляд ковбойськими чоботами, які додадуть нотки диких західних мотивів і стануть чудовим акцентом у вашому образі.

Максіспідниця. Фото: Vogue

Для тих, хто хоче додати своїй максіспідниці унікальності, радимо звернути увагу на варіанти з додатковими елементами — воланами, аплікаціями або фактурними вставками. Такі деталі роблять спідницю не тільки модною, а й дозволяють створити стильний образ у стилі бохо-шик.

Така спідниця буде мати надзвичайний вигляд у поєднанні з легкими блузами, навіть з невагомими тканинами, що підкреслять її романтичність.

Стильний образ з довгою спідницею. Фото: Vogue

Особливо вражаючий вигляд біла максіспідниця буде мати з аксесуарами, які доповнять образ: стильними великими кольоровими браслетами або простими золотими підвісками. Такий вибір аксесуарів створить гармонійний ансамбль, що поєднує мінімалізм і ефектний стиль. Вона легко стане частиною вашого весняного та літнього базового гардероба, і буде мати бездоганний вигляд в будь-якій ситуації.

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