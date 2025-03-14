Макси-юбка белого цвета - с чем носить главный тренд сезона

Стильная женщина. Фото: Freepik

Белая макси-юбка — это настоящая находка для базового гардероба, которая выглядит легко, элегантно и добавляет образам утонченности. В этом сезоне она становится не просто модной тенденцией, но и универсальным элементом, который легко комбинируется с другими вещами и подходит для разных стилей. Ее можно носить как в летние, так и в весенние дни, ведь она добавляет легкости и свежести каждому образу.

В Vogue рассказали, с чем носить трендовую юбку.

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Сочетайте белую макси-юбку с базовыми футболками или майками для простого и комфортного вида. А вот если хочется создать более стильный и интересный образ, соедините ее с черным трикотажным свитером из мягкой пряжи — это сочетание добавляет контраста, делает образ утонченным и при этом не теряет своей легкости. Завершите образ ковбойскими сапогами, которые добавят нотки диких западных мотивов и станут отличным акцентом в вашем образе.

Макси-юбка. Фото: Vogue

Для тех, кто хочет добавить своей макси-юбке уникальности, советуем обратить внимание на варианты с дополнительными элементами — воланами, аппликациями или фактурными вставками. Такие детали делают юбку не только модной, но и позволяют создать стильный образ в стиле бохо-шик.

Такая юбка будет необычайно хорошо смотреться в сочетании с легкими блузами, даже с невесомыми тканями, которые подчеркнут ее романтичность.

Стильный образ с длинной юбкой. Фото: Vogue

Особенно впечатляюще белая макси-юбка будет выглядеть с аксессуарами, которые дополнят образ: стильными крупными цветными браслетами или простыми золотыми подвесками. Такой выбор аксессуаров создаст гармоничный ансамбль, сочетающий минимализм и эффектный стиль. Она легко станет частью вашего весеннего и летнего базового гардероба, и будет безупречно смотреться в любой ситуации.

Ранее мы писали о том, какие юбки стремится иметь каждая модница этой весной.

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