Наймодніші бохо-спідниці 2025 року — що буде у тренді

Дівчина в гарній спідниці. Фото: Freepik

Стиль бохо знову в центрі уваги! Дизайнери представили безліч варіацій цього культового елементу гардероба, зробивши довгі спідниці головними зірками подіумів. У моді легкість, розкішні тканини та нестандартні деталі, які перетворюють бохо-спідниці на справжнє мистецтво.

У Vogue розповіли про 5 моделей, що підкорюють сезон весна-літо 2025.

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Легка максіспідниця з плісировкою

Цього року максі не просто довгі — вони легкі, повітряні та надзвичайно жіночні. Прозорі вставки, мерехтливі тканини та незвичайні принти створюють магію руху. Така спідниця ідеальна для поєднання з романтичною блузою та шкіряним жакетом — елегантний образ із нотками загадковості.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Мідіспідниця з яскравим принтом

Богемні візерунки ніколи не виходять з моди, але цього сезону вони ще сміливіші. Уявіть спідницю з еклектичним малюнком, яку можна носити з високими чоботами, вишитим жакетом і мереживними рукавичками. Це образ для тих, хто любить експериментувати й не боїться привертати увагу.

Valentino. Фото: Vogue

Асиметрія та мереживо

Нестандартні силуети захоплюють. Асиметрична спідниця з яскравим мереживом — це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати стильний та сучасний вигляд. Додайте до образу туфлі з зав’язками та об’ємний бомбер — і отримаєте мікс жіночності та авангарду.

Dries Van Noten. Фото: Vogue

Золото та торочки — ефектний вибір

Якщо бохо асоціюється у вас лише з квітковими принтами, настав час змінити думку. Спідниця з золотистої металізованої сітки та довгими торочками — це втілення елегантності та драматичності. Ідеальний дует — із взуттям на платформі чи мюлями на підборах.

Dior. Фото: Vogue

Прозорість та вишивка

Тонкі тканини, витончена вишивка та елегантний крій — така спідниця нагадує витвір мистецтва. Вона не потребує зайвих доповнень: досить базового топа та мінімалістичних аксесуарів, щоб створити гармонійний і стильний образ.

Emporio Armani. Фото: Vogue

Весна 2025 — це час для експериментів, а бохо-спідниці стають ідеальним полотном для модних експресій. Грайтеся з фактурами, міксуйте стилі та знаходьте свої унікальні поєднання.

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