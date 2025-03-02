Джинсова мідіспідниця в моді — трендові образи цього сезону

Джинсова спідниця. Фото: Freepik

Джинсова мідіспідниця цього року — справжній хіт! Її обирають наймодніші дівчата, а стильні вуличні образи доводять: ця річ пасує до всього. Хочете додати її до свого гардероба, але не знаєте, як поєднувати?

Новини.LIVE дасть декілька порад з цього приводу.

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Біла футболка + стильні аксесуари

Найпростіший, але завжди вдалий варіант — базова біла футболка. Щоб мати не просто повсякденний, а стильний вигляд, додайте елегантні аксесуари: лофери або балетки, мінімалістичну сумку, золоті сережки. А якщо хочете більше затишку, зверху можна накинути легкий кардиган або жакет у спокійних тонах. Ідеально як для роботи, так і для прогулянки після неї.

Біла футболка під спідницю. Фото з Instagram

Джинсовий total look

Хочете мати ефектний вигляд? Поєднуйте джинсову куртку з мідіспідницею. Якщо оберете речі одного відтінку, образ буде гармонійним, а якщо міксуєте різні кольори деніму — отримаєте більш розслаблений і трендовий вигляд. Під низ можна вдягнути топ або затишний светр, а взуття вибирайте під настрій: кросівки — для комфорту, лофери — для елегантності, ковбойські чоботи — для стилю.

Джинсовий total look. Фото з Instagram

Яскравий лонгслів + мідіспідниця А-силуету

Любите яскраві речі? Вибирайте лонгслів яскравого відтінку, наприклад, червоного чи жовтого, і поєднуйте його з джинсовою мідіспідницею А-силуету. Це ідеальний баланс між зручністю та модним виглядом. Завершити образ допоможуть високі чоботи або трендові масивні черевики.

Яскравий лонгслів в образі. Фото з Instagram

Об’ємна сорочка + пояс + джинсова міді

Якщо любите комфорт, але хочете мати елегантний вигляд при цьому, зверніть увагу на об’ємну сорочку. Найкраще працюють моделі з широкими рукавами або асиметричним кроєм. Щоб підкреслити талію, додайте пояс — тонкий для ніжності або масивний для виразного акценту.

Об’ємна сорочка. Фото з Instagram

Взуття може бути будь-яке: кеди для розслабленого настрою, босоніжки на підборах для витонченого образу або грубі черевики для сучасного вайбу.

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