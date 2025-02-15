Спідниці у наймоднішому кольорі — головний хіт 2025

Дівчата в спідницях. Фото: Freepik

Останні сезони дизайнери особливо виділяють спідниці, роблячи їх центром своїх колекцій. Вони грають з фасонами, тканинами, довжиною — і кожен сезон з’являються нові унікальні рішення. Але весна-літо 2025 принесла ще один безумовний хіт — розкішні червоні спідниці.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Бренди представили безліч варіацій — від коротких кокетливих міні до елегантних міді та ефектних максі. Наприклад, у колекції Prada можна побачити сміливу міні в насиченому відтінку, яка чудово виглядає з класичними лоферами та білою блузою. Valentino зробили ставку на романтику 70-х і показали м’яку, летючу міді, що гарно комбінується з кардиганами. А ось Schiaparelli пішли шляхом експериментів і представили трикотажний варіант із цікавими декоративними деталями.

Червона спідниця. Фото з Instagram

Як носити червону спідницю в холодну пору року

Це головний акцент образу, який легко зробити затишним і стильним одночасно. Об’ємний светр у спокійних тонах врівноважить яскравість, а чорні або тілесні колготки зроблять аутфіт більш гармонійним. Взуття — високі чоботи або ботфорти на підборах. А завершальним штрихом стане довге пальто або хутряна шуба.

Спідниця зі светром. Фото з Instagram

Для офісу ідеальним варіантом стане спідниця-олівець або модель А-силуету. Поєднуйте її з білою сорочкою, водолазкою або тонким светром. Доповнити образ допоможе строгий жакет або блейзер.

Спідниця з топом. Фото з Instagram

Ну і, звісно, вечірні виходи — ще одна нагода блиснути в червоній спідниці. Варіант на запах або розкльошений фасон разом із топом або атласною блузою створять ефектний образ для будь-якої вечірки.

Червона спідниця — це не просто тренд, а маст-хев сезону. Вона легко адаптується до будь-якого гардероба і додає яскравих акцентів у стиль. Головне — носити її з упевненістю.

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