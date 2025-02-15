Юбки в самом модном цвете — главный хит 2025 года

Юбки этого цвета будут в тренде 2025 года
Последние сезоны дизайнеры особенно выделяют юбки, делая их центром своих коллекций. Они играют с фасонами, тканями, длинной — и каждый сезон появляются новые уникальные решения. Но весна-лето 2025 принесла еще один безусловный хит — роскошные красные юбки.
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Бренды представили множество вариаций — от коротких кокетливых мини до элегантных миди и эффектных макси. Например, в коллекции Prada можно увидеть смелую мини в насыщенном оттенке, которая прекрасно смотрится с классическими лоферами и белой блузой. Valentino сделали ставку на романтику 70-х и показали мягкое, летящее миди, которое отлично комбинируется с кардиганами. А вот Schiaparelli пошли по пути экспериментов и представили трикотажный вариант с интересными декоративными деталями.
Как носить красную юбку в холодное время года
Это главный акцент образа, который легко сделать уютным и стильным одновременно. Объемный свитер в спокойных тонах уравновесит яркость, а черные или телесные колготки сделают аутфит более гармоничным. Обувь — высокие сапоги или ботфорты на каблуке. А завершающим штрихом станет длинное пальто или меховая шуба.
Для офиса идеальным вариантом станет юбка-карандаш или модель А-силуэта. Сочетайте ее с белой рубашкой, водолазкой или тонким свитером. Дополнить образ поможет строгий жакет или блейзер.
Ну и, конечно, вечерние выходы — еще одна возможность блеснуть в красной юбке. Вариант на запах или расклешенный фасон вместе с топом или атласной блузой создадут эффектный образ для любой вечеринки.
Красная юбка — это не просто тренд, а маст-хэв сезона. Она легко адаптируется к любому гардеробу и добавляет ярких акцентов в стиль. Главное — носить ее с уверенностью.
Ранее мы писали о том, какие мини-юбки станут хитом 2025 года.
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