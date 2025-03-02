Джинсовая миди-юбка в моде — трендовые образы этого сезона

Джинсовая юбка. Фото: Freepik

Джинсовая миди-юбка в этом году — настоящий хит! Ее выбирают самые модные девушки, а стильные уличные образы доказывают: эта вещь подходит ко всему. Хотите добавить ее в свой гардероб, но не знаете, как сочетать?

Новини.LIVE даст несколько советов по этому поводу.

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Белая футболка + стильные аксессуары

Самый простой, но всегда удачный вариант — базовая белая футболка. Чтобы выглядеть не просто повседневно, а стильно, добавьте элегантные аксессуары: лоферы или балетки, минималистичную сумку, золотые серьги. А если хотите больше уюта, сверху можно накинуть легкий кардиган или жакет в спокойных тонах. Идеально как для работы, так и для прогулки после нее.

Белая футболка под юбку под юбку. Фото из Instagram

Джинсовый total look

Хотите выглядеть эффектно? Сочетайте джинсовую куртку с миди-юбкой. Если выберете вещи одного оттенка, образ будет гармоничным, а если миксуете разные цвета денима — получите более расслабленный и трендовый вид. Под низ можно надеть топ или уютный свитер, а обувь выбирайте под настроение: кроссовки — для комфорта, лоферы — для элегантности, ковбойские сапоги — для стиля.

Джинсовый total look. Фото из Instagram

Яркий лонгслив + миди-юбка А-силуэта

Любите яркие вещи? Выбирайте лонгслив яркого оттенка, например, красного или желтого, и сочетайте его с джинсовой миди-юбкой А-силуэта. Это идеальный баланс между удобством и модным видом. Завершить образ помогут высокие сапоги или трендовые массивные ботинки.

Яркий лонгслив в образе. Фото из Instagram

Объемная рубашка + пояс + джинсовая миди

Если любите комфорт, но хотите выглядеть элегантно при этом, обратите внимание на объемную рубашку. Лучше всего работают модели с широкими рукавами или асимметричным кроем. Чтобы подчеркнуть талию, добавьте пояс — тонкий для нежности или массивный для выразительного акцента.

Объемная рубашка. Фото из Instagram

Обувь может быть любая: кеды для расслабленного настроения, босоножки на каблуке для утонченного образа или грубые ботинки для современного вайба.

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