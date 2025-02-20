Головна fashion-річ 2025 — спідниця з лелітками захоплює моду

Спідниця з лелітками — блискучий хіт 2025 року
Чекати тепла, щоб вдягнути улюблену спідницю з лелітками? Не варто! З правильним поєднанням вона буде мати чудовий вигляд навіть у холодну пору року. Дизайнери пропонують несподіване рішення: блискуча спідниця плюс повсякденна куртка. Шкіряна косуха, об’ємна парка чи легка вітровка — вибір за вами. А модниці вже знайшли найстильніші варіанти носіння цього ефектного тренду.
Про це пише Vogue.
Як спідниці з лелітками стали трендом цього сезону
Максіспідниця з лелітками
Якщо хочеться вразити, спробуйте довгу блискучу спідницю. Для вечірнього виходу комбінуй її з блейзером, а вдень — із шкіряною курткою вільного крою. Образ стане ще цікавішим, якщо додати балетки або стильні мюлі.
Лелітки + чорні високі чоботи
Думаєте, блискуча спідниця та сяюча сорочка разом — це забагато? Є рішення! Поєднайте цей ефектний дует із лаконічною шкіряною курткою та чорними чоботами на стійкому підборі. Контраст яскравого низу та стриманого верху створить гармонійний образ без надмірної експресії.
Спідниця з лелітками + парка
Гра на контрастах — головний стильовий прийом 2025 року. Тому блискуча мідіспідниця чудово підійде до просторої парки у стилі мілітарі. Базовий светр або сорочка в клітинку зроблять образ ще цікавішим. Взуття? Тут можна експериментувати — обирайте ботильйони, лофери або навіть босоніжки з високими шкарпетками.
Лелітки + тренч
Ця комбінація відсилає до модного стилю Кейт Мосс та Алекси Чанг. Якщо хочете додати нотку британської елегантності, спробуйте поєднати блискучу мініспідницю з класичним тренчем та високими замшевими чоботами. Просто, зручно та неймовірно стильно!
Блискітки давно перестали бути атрибутом лише вечірніх образів. Тепер вони чудово вписуються в повсякденний гардероб, якщо вміти правильно їх стилізувати. Тож сміливо експериментуйте і знаходьте свій ідеальний варіант.
Раніше ми писали про те, які мініспідниці підкорюють модні подіуми цього сезону.
Також ми повідомляли, які спідниці є наймоднішими у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!