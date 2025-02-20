Головна fashion-річ 2025 — спідниця з лелітками захоплює моду

Дівчині в образі зі спідницею. Фото: Freepik

Чекати тепла, щоб вдягнути улюблену спідницю з лелітками? Не варто! З правильним поєднанням вона буде мати чудовий вигляд навіть у холодну пору року. Дизайнери пропонують несподіване рішення: блискуча спідниця плюс повсякденна куртка. Шкіряна косуха, об’ємна парка чи легка вітровка — вибір за вами. А модниці вже знайшли найстильніші варіанти носіння цього ефектного тренду.

Про це пише Vogue.

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Максіспідниця з лелітками

Якщо хочеться вразити, спробуйте довгу блискучу спідницю. Для вечірнього виходу комбінуй її з блейзером, а вдень — із шкіряною курткою вільного крою. Образ стане ще цікавішим, якщо додати балетки або стильні мюлі.

Спідниця з косухою. Фото: Vogue

Лелітки + чорні високі чоботи

Думаєте, блискуча спідниця та сяюча сорочка разом — це забагато? Є рішення! Поєднайте цей ефектний дует із лаконічною шкіряною курткою та чорними чоботами на стійкому підборі. Контраст яскравого низу та стриманого верху створить гармонійний образ без надмірної експресії.

Модний образ з лелітками. Фото: Vogue

Спідниця з лелітками + парка

Гра на контрастах — головний стильовий прийом 2025 року. Тому блискуча мідіспідниця чудово підійде до просторої парки у стилі мілітарі. Базовий светр або сорочка в клітинку зроблять образ ще цікавішим. Взуття? Тут можна експериментувати — обирайте ботильйони, лофери або навіть босоніжки з високими шкарпетками.

Чорна спідниця з лелітками. Фото: Vogue

Лелітки + тренч

Ця комбінація відсилає до модного стилю Кейт Мосс та Алекси Чанг. Якщо хочете додати нотку британської елегантності, спробуйте поєднати блискучу мініспідницю з класичним тренчем та високими замшевими чоботами. Просто, зручно та неймовірно стильно!

Тренч зі спідницею. Фото: Vogue

Блискітки давно перестали бути атрибутом лише вечірніх образів. Тепер вони чудово вписуються в повсякденний гардероб, якщо вміти правильно їх стилізувати. Тож сміливо експериментуйте і знаходьте свій ідеальний варіант.

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