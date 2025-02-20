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Спідниця з лелітками — блискучий хіт 2025 року

20 лютого 2025 19:41
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головна fashion-річ 2025 — спідниця з лелітками захоплює моду
Дівчині в образі зі спідницею. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чекати тепла, щоб вдягнути улюблену спідницю з лелітками? Не варто! З правильним поєднанням вона буде мати чудовий вигляд навіть у холодну пору року. Дизайнери пропонують несподіване рішення: блискуча спідниця плюс повсякденна куртка. Шкіряна косуха, об’ємна парка чи легка вітровка — вибір за вами. А модниці вже знайшли найстильніші варіанти носіння цього ефектного тренду.

Про це пише Vogue.

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Максіспідниця з лелітками

Якщо хочеться вразити, спробуйте довгу блискучу спідницю. Для вечірнього виходу комбінуй її з блейзером, а вдень — із шкіряною курткою вільного крою. Образ стане ще цікавішим, якщо додати балетки або стильні мюлі.

Спідниця з лелітками можуть стати акцентом сезону
Спідниця з косухою. Фото: Vogue

Лелітки + чорні високі чоботи

Думаєте, блискуча спідниця та сяюча сорочка разом — це забагато? Є рішення! Поєднайте цей ефектний дует із лаконічною шкіряною курткою та чорними чоботами на стійкому підборі. Контраст яскравого низу та стриманого верху створить гармонійний образ без надмірної експресії.

Взуття під такі спідниці може підійти різне
Модний образ з лелітками. Фото: Vogue

Спідниця з лелітками + парка

Гра на контрастах — головний стильовий прийом 2025 року. Тому блискуча мідіспідниця чудово підійде до просторої парки у стилі мілітарі. Базовий светр або сорочка в клітинку зроблять образ ще цікавішим. Взуття? Тут можна експериментувати — обирайте ботильйони, лофери або навіть босоніжки з високими шкарпетками.

Спідниця може підійти навіть до парки
Чорна спідниця з лелітками. Фото: Vogue

Лелітки + тренч

Ця комбінація відсилає до модного стилю Кейт Мосс та Алекси Чанг. Якщо хочете додати нотку британської елегантності, спробуйте поєднати блискучу мініспідницю з класичним тренчем та високими замшевими чоботами. Просто, зручно та неймовірно стильно!

Тренч з спідницею - ідеальна комбінація
Тренч зі спідницею. Фото: Vogue

Блискітки давно перестали бути атрибутом лише вечірніх образів. Тепер вони чудово вписуються в повсякденний гардероб, якщо вміти правильно їх стилізувати. Тож сміливо експериментуйте і знаходьте свій ідеальний варіант.

Раніше ми писали про те, які мініспідниці підкорюють модні подіуми цього сезону. 

Також ми повідомляли, які спідниці є наймоднішими у 2025 році.

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