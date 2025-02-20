Главная fashion-года 2025 — юбка с пайетками захватывает моду

Девушке в образе с юбкой. Фото: Freepik

Ждать тепла, чтобы надеть любимую юбку с пайетками? Не стоит ждать! С правильным сочетанием она будет отлично смотреться даже в холодное время года. Дизайнеры предлагают неожиданное решение: блестящая юбка плюс повседневная куртка. Кожаная косуха, объемная парка или легкая ветровка — выбор за вами. А модницы уже нашли самые стильные варианты ношения этого эффектного тренда.

Об этом пишет Vogue.

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Макси-юбка с пайетками

Если хочется впечатлить, попробуйте длинную блестящую юбку. Для вечернего выхода комбинируй ее с блейзером, а днем — с кожаной курткой свободного кроя. Образ станет еще интереснее, если добавить балетки или стильные мюли.

Юбка с косухой. Фото: Vogue

Лелитки + черные высокие сапоги

Думаете, блестящая юбка и сияющая рубашка вместе — это слишком много? Есть решение! Сочетайте этот эффектный дуэт с лаконичной кожаной курткой и черными сапогами на устойчивом каблуке. Контраст яркого низа и сдержанного верха создаст гармоничный образ без чрезмерной экспрессии.

Модный образ с пайетками. Фото: Vogue

Юбка с пайетками + парка

Игра на контрастах — главный стилевой прием 2025 года. Поэтому блестящая миди-юбка отлично подойдет к просторной парке в стиле милитари. Базовый свитер или рубашка в клетку сделают образ еще интереснее. Обувь? Здесь можно экспериментировать — выбирайте ботильоны, лоферы или даже босоножки с высокими носками.

Черная юбка с пайетками. Фото: Vogue

Пайетки + тренч

Эта комбинация отсылает к модному стилю Кейт Мосс и Алексы Чанг. Если хотите добавить нотку британской элегантности, попробуйте совместить блестящую мини-юбку с классическим тренчем и высокими замшевыми сапогами. Просто, удобно и невероятно стильно!

Тренч с юбкой. Фото: Vogue

Блестки давно перестали быть атрибутом только вечерних образов. Теперь они прекрасно вписываются в повседневный гардероб, если уметь правильно их стилизовать. Так что смело экспериментируйте и находите свой идеальный вариант.

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