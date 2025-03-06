Самые модные бохо-юбки 2025 года — что будет в тренде

Девушка в красивой юбке. Фото: Freepik

Стиль бохо снова в центре внимания! Дизайнеры представили множество вариаций этого культового элемента гардероба, сделав длинные юбки главными звездами подиумов. В моде легкость, роскошные ткани и нестандартные детали, которые превращают бохо-юбки в настоящее искусство.

В Vogue рассказали о 5 моделях, которые покоряют сезон весна-лето 2025.

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Легкая макси-юбка с плиссировкой

В этом году макси не просто длинные — они легкие, воздушные и чрезвычайно женственные. Прозрачные вставки, мерцающие ткани и необычные принты создают магию движения. Такая юбка идеальна для сочетания с романтичной блузой и кожаным жакетом — элегантный образ с нотками загадочности.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Миди-юбка с ярким принтом

Богемные узоры никогда не выходят из моды, но в этом сезоне они еще более смелые. Представьте юбку с эклектичным рисунком, которую можно носить с высокими сапогами, вышитым жакетом и кружевными перчатками. Это образ для тех, кто любит экспериментировать и не боится привлекать внимание.

Valentino. фото: Vogue

Асимметрия и кружево

Нестандартные силуэты восхищают. Асимметричная юбка с ярким кружевом — это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно. Добавьте к образу туфли с завязками и объемный бомбер — и получите микс женственности и авангарда.

Dries Van Noten. Фото: Vogue

Золото и бахрома — эффектный выбор

Если бохо ассоциируется у вас только с цветочными принтами, пришло время изменить мнение. Юбка из золотистой металлизированной сетки с длинной бахромой — это воплощение элегантности и драматичности. Идеальный дуэт — с обувью на платформе или мюлями на каблуке.

Dior. Фото: Vogue

Прозрачность и вышивка

Тонкие ткани, изящная вышивка и элегантный крой — такая юбка напоминает произведение искусства. Она не требует лишних дополнений: достаточно базового топа и минималистичных аксессуаров, чтобы создать гармоничный и стильный образ.

Emporio Armani. Фото: Vogue

Весна 2025 — это время для экспериментов, а бохо-юбки становятся идеальным полотном для модных экспрессий. Играйте с фактурами, миксуйте стили и находите свои уникальные сочетания.

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