Спідниці, що підкорили весну-2025 і серця модниць

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Зовсім скоро доведеться оновлювати весняний гардероб, і спідниця — саме та річ, яка легко зробить образ стильним, жіночним і сучасним. Щоб не помилитися з вибором, уже зараз варто знати, які фасони будуть у топі навесні 2025. Блогери вже показують свої улюблені варіанти.

У Cosmopolitan поділилися найцікавішими ідеями.

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Спідниця-олівець у новому стилі

Хто сказав, що олівець — це тільки для офісу? Зовсім ні. Тепер цю модель носять і з яскравими светрами, і з кросівками, і з модними аксесуарами. Головне — обрати варіант нижче коліна, а далі вже можна фантазувати. Цей фасон має гарний вигляд і в мінімалістичних, і в креативних образах.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Картата спідниця

Клітинка повертається — і це не перебільшення. Її носять усі, хто слідкує за стилем. Міні з шотландським візерунком — справжній фаворит весни. Але якщо хочеться чогось спокійнішого, можна обрати міді — вона має не менш актуальний вигляд.

Картата спідниця. Фото з Instagram

Максі з воланами

Якщо хочеться чогось легкого, трохи мрійливого — максіспідниця з воланами саме те. Така модель нагадує стиль бохо і чудово поєднується майже з будь-яким верхом. У теплі дні носіть її з майками або сорочками, а коли прохолодніше — зі светром чи шкіряною курткою.

Спідниця з воланами. Фото з Instagram

Горошок

Спідниці в горох мають мило, жіночно і дуже по-весняному. Найкращі моделі з напівпрозорих тканин та середньої довжини. Такий принт освіжає образ і додає йому настрою.

Спідниця в горох. Фото з Instagram

Міні-балон

Класичне міні трохи набридло? Є варіант — спідниця-балон. Вона коротка, але з об’ємним подолом, тож має незвичний вигляд і одразу привертає увагу.

Міні-балон. Фото з Instagram

Її легко комбінувати — від базових футболок до жакетів. Ефект — завжди "вау".

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