Юбки, покорившие весну-2025 и сердца модниц

Стильная девушка. Фото: Freepik

Совсем скоро придется обновлять весенний гардероб, и юбка — именно та вещь, которая легко сделает образ стильным, женственным и современным. Чтобы не ошибиться с выбором, уже сейчас стоит знать, какие фасоны будут в топе весной 2025. Блогеры уже показывают свои любимые варианты.

В Cosmopolitan поделились самыми интересными идеями.

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Юбка-карандаш в новом стиле

Кто сказал, что карандаш — это только для офиса? Вовсе нет. Теперь эту модель носят и с яркими свитерами, и с кроссовками, и с модными аксессуарами. Главное — выбрать вариант ниже колена, а дальше уже можно фантазировать. Этот фасон хорошо смотрится и в минималистичных, и в креативных образах.

Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Клетчатая юбка в клетку

Клетка возвращается — и это не преувеличение. Ее носят все, кто следит за стилем. Мини с шотландским узором — настоящий фаворит весны. Но если хочется чего-то более спокойного, можно выбрать миди — она выглядит не менее актуально.

Клетчатая юбка. Фото из Instagram

Макси с воланами

Если хочется чего-то легкого, немного мечтательного — макси-юбка с воланами самое то. Такая модель напоминает стиль бохо и отлично сочетается почти с любым верхом. В теплые дни носите ее с майками или рубашками, а когда прохладнее — со свитером или кожаной курткой.

Юбка с воланами. Фото из Instagram

Горошек

Юбки в горох выглядят мило, женственно и очень по-весеннему. Лучше всего модели из полупрозрачных тканей и средней длины. Такой принт освежает образ и добавляет ему настроения.

Юбка в горох. Фото из Instagram

Мини-баллон

Классическое мини немного надоело? Есть вариант — юбка-баллон. Она короткая, но с объемным подолом, поэтому выглядит необычно и сразу привлекает внимание.

Мини-баллон. Фото из Instagram

Ее легко комбинировать — от базовых футболок до жакетов. Эффект — всегда "вау".

Ранее мы писали о том, какие юбки в стиле бохо носят модницы в этом сезоне.

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