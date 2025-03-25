Макси-юбка, которая приковывает взгляды — смелый тренд весны-2025

Девушка в красивой юбке. Фото: Freepik

Легкие, почти невесомые, прозрачные макси-юбки — настоящий хит этой весны. Их можно увидеть во многих модных коллекциях, и они точно станут любимчиками тех, кто обожает стиль бохо. Они выглядят очень нежно и женственно: ткань мягко струится по телу, образуя естественные складки, которые добавляют образу объема и шарма. Такие юбки легко превращают любой аутфит в нечто особенное.

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Дизайнеры этого сезона черпали вдохновение из мира белья, поэтому "голые" юбки сделаны из прозрачных материалов, но при этом совсем не выглядят вульгарно — наоборот, очень стильно и деликатно. В прохладную погоду их можно сочетать с рубашкой оверсайз и джинсовой или замшевой курткой. А в теплые дни достаточно простой майки или кроптопа — и образ готов.

Стильный образ. Фото из Instagram

В моду снова вернулась посадка на бедрах. Да, это прямо привет из 2000-х! Чаще всего такие юбки делают из черного шифона или светлого хлопка — экрю, молочного или белого цвета. Выглядит очень свежо и в то же время ностальгично.

Прозрачная юбка в образе. Фото из Instagram

Чтобы образ с "голой" юбкой выглядел актуально, важно играть на контрасте: нежную, прозрачную ткань стоит дополнять более грубыми вещами — например, кожаным жакетом или классическим пиджаком. А еще — набедренный пояс и сумка через плечо, что добавляет вайба "нулевых". Еще одна удачная идея — объемный свитшот с капюшоном и грубые кроссовки. Такой микс нежности и спортивной небрежности выглядит современно, дерзко и очень по-городскому.

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