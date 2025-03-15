Трендова спідниця весни-2025 — в чому її головна фішка

Дівчина в яскравій спідниці. Фото: Freepik

Щойно потепліло — одразу хочеться змінити важкі штани й джинси на щось легше й повітряніше. І ось що справді буде на піку популярності цієї весни й літа — це спідниця. Причому не якісь нудні класичні, а яскраві, незвичайні й дуже стильні. Спідниця — це вже не просто базова річ у шафі, а справжній акцент в образі.

Новини.LIVE розповість про трендову спідницю цієї весни.

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Все просто: світ повертається до жіночної естетики, де легкість і витонченість стають головними. Тому не дивно, що на модних показах можна було побачити все — від асиметричних моделей до спортивних варіантів і навіть міні-спідниць у стилі балетної пачки.

Але якщо хочеться чогось стриманішого — зверніть увагу на тренд, який уже не перший сезон в топі: спідниця з низькою посадкою. Колись вона асоціювалася лише з джинсами у стилі 2000-х, а зараз дизайнери сміливо вводять такий крій і в спідницях. Такі моделі мають свіжий, трохи зухвалий, але водночас дуже сучасний вигляд.

Спідниця з низькою посадкою. Фото з Instagram

Щодо довжини — модні експерти одностайні: міді та максі — найактуальніші варіанти. Якщо подобається міні або максі — не проблема, але саме "середина" цього року в центрі уваги. А от з фасонами — повна свобода. Драпірування, плісировка, запах, V-подібна талія, прозорі вставки — вибір величезний.

Любите класику? Шовкові моделі мають розкішний й завжди актуальний вигляд — щось подібне показали Versace та Tibi. Якщо хочете більше кольору — не бійтеся яскравих відтінків. Насичений колір зовсім не обов’язково має бути лише для вечора — він чудово працює й у повсякденних образах, додаючи енергії та настрою.

Спідниця у тренді. Фото з Instagram

А як носити такі спідниці у повсякденному житті? Просто й стильно:

поєднуйте з базовими топами, сорочками чи блузами;

заправляйте верх у спідницю, щоб підкреслити її крій;

доповнюйте образ балетками, мюлями, лоферами чи класичними туфлями;

не забувайте про аксесуари — сумка або сережки завершать стильний лук.

Весна і літо — ідеальний час дати волю експериментам. Тож додайте до гардероба хоча б 2–3 модні спідниці — і кожен ваш образ стане трохи особливішим.

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