Трендовая юбка весны-2025 — в чем ее главная фишка

Девушка в яркой юбке. Фото: Freepik

Как только потеплело — сразу хочется сменить тяжелые брюки и джинсы на что-то более легкое и воздушное. И вот что действительно будет на пике популярности этой весной и летом — это юбка. Причем не какие-то скучные классические, а яркие, необычные и очень стильные. Юбка — это уже не просто базовая вещь в шкафу, а настоящий акцент в образе.

Новини.LIVE расскажет о трендовой юбке этой весны.

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Почему все снова полюбили юбку

Все просто: мир возвращается к женственной эстетике, где легкость и изящество становятся главными. Поэтому неудивительно, что на модных показах можно было увидеть все — от асимметричных моделей до спортивных вариантов и даже мини-юбок в стиле балетной пачки.

Но если хочется чего-то более сдержанного — обратите внимание на тренд, который уже не первый сезон в топе: юбка с низкой посадкой. Когда-то она ассоциировалась только с джинсами в стиле 2000-х, а сейчас дизайнеры смело вводят такой крой и в юбках. Такие модели выглядят свежо, немного дерзко, но при этом очень современно.

Юбка с низкой посадкой. Фото из Instagram

Что касается длины — модные эксперты единодушны: миди и макси — самые актуальные варианты. Если нравится мини или макси — не проблема, но именно "середина" в этом году в центре внимания. А вот с фасонами — полная свобода. Драпировки, плиссировка, запах, V-образная талия, прозрачные вставки — выбор огромен.

Любите классику? Шелковые модели выглядят роскошно и всегда актуальны — нечто подобное показали Versace и Tibi. Если хотите больше цвета — не бойтесь ярких оттенков. Насыщенный цвет вовсе не обязательно должен быть только для вечера — он отлично работает и в повседневных образах, добавляя энергии и настроения.

Юбка в тренде. Фото из Instagram

А как носить такие юбки в повседневной жизни? Просто и стильно:

сочетайте с базовыми топами, рубашками или блузами;

заправляйте верх в юбку, чтобы подчеркнуть ее крой;

дополняйте образ балетками, мюлями, лоферами или классическими туфлями;

не забывайте об аксессуарах — сумка или серьги завершат стильный лук.

Весна и лето — идеальное время дать волю экспериментам. Так что добавьте в гардероб хотя бы 2-3 модные юбки — и каждый ваш образ станет немного особенным.

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