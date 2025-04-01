Универсальные брюки на каждый день — стиль 70-х снова в моде

Этот тренд из 70-х снова в моде — брюки-шаровары возвращаются
В 2025 году брюки-шаровары снова на волне популярности — и не просто так. Их показали в коллекциях Chloé и Alaïa: легкие, с кружевом, струящимися деталями, из нежных тканей. Такой фасон брюк как будто создан для лета — воздушный, свободный и очень стильный.
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Трендовые брюки 2025 года, которые достойны внимания
Это не новый тренд — в 70-х свободные брюки уже были на пике. И вот они снова с нами, только в обновленном виде: более изящные, универсальные и еще более удобные. Они прекрасно сочетаются как с туфлями на каблуке, так и с массивными ботинками или кедами. Стритстайл-звезды смело миксуют их с бомберами или романтичными блузами, создавая образы на все случаи жизни.
Шаровары — это тот редкий случай, когда тренд подходит практически каждому. Они идеальны для тех, кто ценит комфорт, но не хочет жертвовать стилем. Их выбирают как миниатюрные девушки — чтобы добавить легкости, так и высокие — чтобы подчеркнуть длину ног. А еще они классно работают на фигурах с широкими бедрами или животиком — шаровары не обтягивают и мягко очерчивают силуэт.
Лучшие цвета сезона — персиковый, mocha mousse, оттенки топленого молока. Добавьте к этому льняную рубашку, белый топ или хлопковый жакет — и у вас уже готовый образ для города, моря или даже офиса в неформальном стиле.
Это тренд, который не требует жертв — нужно только немного вкуса и желание выглядеть легко, непринужденно и модно.
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