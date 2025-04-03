Без цієї деталі не обійдеться жоден модний образ у 2025 році

Стильна дівчина. Фото: Freepik

У сезоні весна-літо 2025 торочки повернулись у моду й зробили це гучно, помітно та з розмахом. Їх не просто додали до колекцій, а переосмислили, переінакшили й показали у зовсім новому світлі. Вони стали головним акцентом у сукнях, пальтах, спідницях і навіть аксесуарах.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Торочки — як головний акцент в образі

Ткані, в’язані, шовкові, шкіряні — дизайнери експериментували з матеріалами як могли. У Chanel і Alaïa представлені довгі торочки, що розлітаються при кожному русі, додаючи образу театральності. А у Saint Laurent навпаки, мінімалізм і лише натяк на цю тенденцію. У Moschino торочки прикрашають поділ суконь, а у Proenza Schouler — грають роль головного елементу образу.

Торочки в одязі. Фото: Chanel і Alaïa

Особливо популярними стали пальта й куртки з торочками на рукавах або по спині — вони одразу натякають на стиль Дикого Заходу, але при цьому мають дуже сучасний вигляд. У Chloé та Isabel Marant торочки довгі, сміливі, такі, що оживляють навіть найпростішу річ. Вони рухаються разом із тілом і створюють відчуття живого, динамічного образу.

Ще один тренд спідниці з торочками. Тут головне дотримуватись балансу. Якщо низ вже з акцентом, то верх краще вибрати простіший: однотонний топ, базову сорочку або трикотажний джемпер. А взуття може бути як витончене, так і грубувате — залежно від настрою.

Сумка з торочками. Фото: Stella McCartney

А якщо поки не готові до тотального занурення в торочкову історію — почніть з аксесуарів. Наприклад, сумка з торочками і ви вже в тренді. Такі аксесуари були в колекціях Stella McCartney та Bottega Veneta мають стильний та ефектний вигляд. Ще один варіант прикраси з торочками, як у Dries Van Noten.

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