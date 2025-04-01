Вінтажні речі, що стали вічною класикою — завжди в тренді

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Цього сезону мода знову звернулася до минулого — і зробила це дуже переконливо. Ретро-силуети, вінтажні матеріали та знайомі фасони знову з’явилися на подіумах, і це не просто ностальгія. Це новий погляд на стиль, де кожна річ має свою історію. А отже, якщо хочеться мати модний, унікальний та ще й екологічний вигляд — варто зазирнути у вінтажні магазини.

Новини.LIVE розповість, що варто там придбати.

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Жакет "з чоловічого плеча"

Ці моделі знову "в грі". Великі підплічники, об’ємний крій, наче з гардероба боса з 80-х або офісної ікони стилю 90-х — саме те, що зараз має максимально актуальний вигляд. І вінтажні варіанти виграють у нових, бо мають характер. Надягайте поверх сукні-комбінації або носіть з джинсами.

Жакет. Фото з Instagram

Речі в дусі 60-х

Трапеції, графіка, укорочені жакети, штани-кльош, великі сонцезахисні окуляри й біжутерія, яка нагадує справжній скарб із бабусиної скрині. Усе це в стилістиці шістдесятих, яка знову повернулася на подіуми. А справжні "скарби" того часу ще можна знайти у секонд-хендах.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Олімпійки

Спортивний шик і далі править модним балом. І головний герой тут — стара добра олімпійка. Контрастні вставки, смужки на рукавах, старі логотипи — усе це в тренді. Комбінуйте з класичними штанами або спідницею-максі.

Олімпійка. Фото з Instagram

Футболка з принтом "з минулого"

Теперішні тренди тягнуться до старих футболок із принтами — логотипами, слоганами, обкладинками альбомів. Застарілий, трохи вицвілий малюнок — це не мінус, а плюс. Чим більше "вінтажу" у вигляді, тим крутіше. Такий лонгслів або футболку легко знайти в будь-якому секонді — і вона точно буде не як у всіх.

Футболка з принтом. Фото з Instagram

Кожанка на всі часи

Шкіряна куртка — must-have сезону, як і кожного року. Але нова шкіра не має того характеру, який є у справжньої старої. У вінтажній куртці вже є життя, і це видно. І має вона не просто модний, а справжній вигляд.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

В цілому, не обов’язково бігти у модні бутіки, щоб мати стильний вигляд. Іноді найкраща річ — це та, яку хтось носив до вас. Вона вже прожила кілька історій і готова почати нову, але вже разом із вами.

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