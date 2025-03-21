Що купити цієї весни — гід по трендах 2025

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Здається, ще зовсім недавно ми ховалися під товстими пальтами, мерзли в очікуванні транспорту й мріяли про сонце. А тепер — воно вже щодня світить у вікна і ніби підказує: час готуватися до весни. День стає довшим, повітря – теплішим, а це означає, що пора заглянути у шафу та зробити там справжнє перезавантаження.

Новини.LIVE розповість про актуальні речі цієї весни.

Читайте також:

Весняний гардероб — це завжди про баланс. З одного боку — хочеться легкості й ніжності, з іншого — треба враховувати, що погода ще може змінюватися кілька разів на день. Саме тому зараз ідеальний момент, аби зібрати речі, які легко поєднуються, не виходять з моди і дають простір для стильних комбінацій.

Універсальні речі, які можна носити не один сезон

Навесні справжні зірки гардероба — це речі, які можна міксувати між собою. Універсальність — головне слово цього сезону. В якості верхнього одягу безпрограшними залишаються пальта, тренчі та легкі куртки.

Тренч. Фото з Instagram

А от серед базових речей варто придивитися до жакетів, кардиганів та водолазок. Цьогоріч на подіумах все частіше з’являються приталені моделі, які мають елегантний вигляд й легко доповнять будь-який образ. А світлі кардигани взагалі стали справжнім мастхевом.

Водолазка — ідеальна база для багатошарових луків: під жакет, під сукню, або навіть просто зав’язати її на плечах як аксесуар — теж варіант.

Водолазка. Фото з Instagram

Щодо низу — тут тренди теж тішать різноманіттям. Максіспідниці нікуди не зникають, але до них додалися і міді з асиметричним кроєм. Широкі джинси та штани зі стрілками додають образу нотку витонченості, навіть якщо це просто похід у справах. І не забуваємо про гру текстур: денім, трикотаж, шкіра — міксуйте, як вам подобається.

Широкі джинси. Фото з Instagram

З приводу взуття усе просто: весна — це комфорт. Чоботи на низькому каблуці, мюлі, балетки, лофери — саме ті пари, які доречні і під романтичну сукню, і під діловий костюм.

Не оминайте увагою і аксесуари — саме вони часто задають настрій всьому образу. Цього сезону особливо актуальні великі сумки чіткої форми, вінтажні окуляри та геометричні сережки. А якщо хочете додати образу трохи шику — берети, шовкові хустки або кепі зроблять свою справу.

Раніше ми писали про те, які мікрошорти в тренді цього сезону.

Також ми повідомляли, чому баска знову повернулась в тренди через 15 років.

