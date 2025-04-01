Винтажные вещи, что стали вечной классикой — всегда в тренде

Эти винтажные вещи — лучшая инвестиция на весну 2025 года
В этом сезоне мода снова обратилась к прошлому — и сделала это очень убедительно. Ретро-силуэты, винтажные материалы и знакомые фасоны снова появились на подиумах, и это не просто ностальгия. Это новый взгляд на стиль, где каждая вещь имеет свою историю. А значит, если хочется иметь модный, уникальный и еще и экологичный вид — стоит заглянуть в винтажные магазины.
Новини.LIVE расскажет, что стоит там приобрести.
Винтажные вещи, которые сейчас на пике популярности
Жакет "с мужского плеча"
Эти модели снова "в игре". Большие подплечники, объемный крой, как будто из гардероба босса из 80-х или офисной иконы стиля 90-х — именно то, что сейчас выглядит максимально актуально. И винтажные варианты выигрывают у новых, потому что имеют характер. Надевайте поверх платья-комбинации или носити с джинсами.
Вещи в духе 60-х
Трапеции, графика, укороченные жакеты, брюки-клеш, большие солнцезащитные очки и бижутерия, которая выглядит как сокровище из бабушкиного сундука. Все это в стилистике шестидесятых, которая снова вернулась на подиумы. А настоящие "сокровища" того времени еще можно найти в секонд-хендах.
Олимпийки
Спортивный шик и дальше правит модным балом. И главный герой здесь — старая добрая олимпийка. Контрастные вставки, полоски на рукавах, старые логотипы — все это в тренде. Комбинируйте с классическими брюками или юбкой-макси.
Футболка с принтом "из прошлого"
Нынешние тренды тянутся к старым футболкам с принтами — логотипами, слоганами, обложками альбомов. Устаревший, немного выцветший рисунок — это не минус, а плюс. Чем больше "винтажа" в виде, тем круче. Такой лонгслив или футболку легко найти в любом секонде — и она точно будет не как у всех.
Кожанка на все времена
Кожаная куртка — must-have сезона, как и каждый год. Но новая кожа не имеет того характера, который есть у настоящей старой. В винтажной куртке уже есть жизнь, и это видно. И выглядит она не просто модно, а по-настоящему.
В целом, не обязательно бежать в модные бутики, чтобы выглядеть стильно. Иногда лучшая вещь — это та, которую кто-то носил до вас. Она уже прожила несколько историй и готова начать новую, но уже вместе с вами.
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