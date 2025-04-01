Винтажные вещи, что стали вечной классикой — всегда в тренде

Стильная девушка. Фото: Freepik

В этом сезоне мода снова обратилась к прошлому — и сделала это очень убедительно. Ретро-силуэты, винтажные материалы и знакомые фасоны снова появились на подиумах, и это не просто ностальгия. Это новый взгляд на стиль, где каждая вещь имеет свою историю. А значит, если хочется иметь модный, уникальный и еще и экологичный вид — стоит заглянуть в винтажные магазины.

Новини.LIVE расскажет, что стоит там приобрести.

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Жакет "с мужского плеча"

Эти модели снова "в игре". Большие подплечники, объемный крой, как будто из гардероба босса из 80-х или офисной иконы стиля 90-х — именно то, что сейчас выглядит максимально актуально. И винтажные варианты выигрывают у новых, потому что имеют характер. Надевайте поверх платья-комбинации или носити с джинсами.

Жакет. Фото из Instagram

Вещи в духе 60-х

Трапеции, графика, укороченные жакеты, брюки-клеш, большие солнцезащитные очки и бижутерия, которая выглядит как сокровище из бабушкиного сундука. Все это в стилистике шестидесятых, которая снова вернулась на подиумы. А настоящие "сокровища" того времени еще можно найти в секонд-хендах.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Олимпийки

Спортивный шик и дальше правит модным балом. И главный герой здесь — старая добрая олимпийка. Контрастные вставки, полоски на рукавах, старые логотипы — все это в тренде. Комбинируйте с классическими брюками или юбкой-макси.

Олимпийка. Фото из Instagram

Футболка с принтом "из прошлого"

Нынешние тренды тянутся к старым футболкам с принтами — логотипами, слоганами, обложками альбомов. Устаревший, немного выцветший рисунок — это не минус, а плюс. Чем больше "винтажа" в виде, тем круче. Такой лонгслив или футболку легко найти в любом секонде — и она точно будет не как у всех.

Футболка с принтом. Фото из Instagram

Кожанка на все времена

Кожаная куртка — must-have сезона, как и каждый год. Но новая кожа не имеет того характера, который есть у настоящей старой. В винтажной куртке уже есть жизнь, и это видно. И выглядит она не просто модно, а по-настоящему.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

В целом, не обязательно бежать в модные бутики, чтобы выглядеть стильно. Иногда лучшая вещь — это та, которую кто-то носил до вас. Она уже прожила несколько историй и готова начать новую, но уже вместе с вами.

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