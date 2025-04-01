Що носити в стилі бохо у 2025 році — базові трендові речі

Стильна дівчина говорить по телефону. Фото: Freepik

У 2025 році всі навколо говорять про одне — бохо. Цей стиль можна побачити буквально всюди: вітрини магазинів, Instagram-фіди, навіть в офісах — з’являються деталі бохо. І в цьому немає нічого дивного. Бохо — це не просто одяг, це відчуття свободи. Тут можна поєднувати, здавалося б, несумісне: ніжне мереживо і грубу шкіру, легкий шифон і джинс, етнічні сережки і сучасні кросівки.

Новини.LIVE розповість про наймодніші бохо-речі весни 2025.

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Плаття, що дихає весною

Бохо-сукня — це те, що хочеться вдягти зранку і не знімати до вечора. Воно вільне, легке, ніжне. Часто прикрашене мереживом, рюшами, принтами. Ідеально, якщо з рукавами-ліхтариками або асиметричним низом. Тканини — шифон, бавовна, віскоза. Їх можна сміливо доповнювати косухою і масивними черевиками. Вийде той самий Moto Boho.

Сукня в стилі бохо. Фото з Instagram

Блузи

Головна зірка стилю — блуза. Зі зборками, мереживом, широкими рукавами — вона робить будь-який образ ніжним. Бохо-блуза має ідеальний вигляд з розкльошеними джинсами чи широкими штанами. Під неї краще обирати чоботи або босоніжки на танкетці.

Гарна блузка. Фото з Instagram

Сумки з характером

Замша, бахрома, вишивка — це все про бохо-сумки. Наймодніші "відерця", місткі тоути чи моделі на довгому ремінці.

Сумка з бахромою. Фото з Instagram

Куртки, що мають свій настрій

Без куртки в стилі бохо не обійтись. Замш з бахромою, джинсовка з етно-принтами, потерта шкіра — все це створює відчуття мандрів, пригод і свободи. Носіть з сукнями, спідницями чи шароварами — і будете нагадувати героїню артхаусного фільму.

Замшева куртка. Фото з Instagram

Прикраси, які розповідають історії

Масивні сережки, кільця з камінням, дерев’яні або бронзові браслети — прикраси тут не просто аксесуар, а частина образу. Обирайте ті, що мають такий вигляд, ніби їх привезли з подорожі або знайшли на блошиному ринку.

Масивні сережки. Фото з Instagram

Взуття

Найголовніше взуття весни — клоги. Дерев’яна підошва, вінтажний вигляд і зручність — ось за що їх люблять. Вони додають образу стильного ретро-шарму, а ще — роблять ноги довшими.

Клоги. Фото з Instagram

До речі, чудово поєднуються не лише з сукнями, а й з джинсами чи спідницями-максі.

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