Что носить в стиле бохо в 2025 году - базовые трендовые вещи

Стильная девушка говорит по телефону. Фото: Freepik

В 2025 году все вокруг говорят об одном — бохо. Этот стиль можно увидеть буквально везде: витрины магазинов, Instagram-фиды, даже в офисах — появляются детали бохо. И в этом нет ничего удивительного. Бохо — это не просто одежда, это ощущение свободы. Здесь можно сочетать, казалось бы, несовместимое: нежное кружево и грубую кожу, легкий шифон и джинс, этнические серьги и современные кроссовки.

Новини.LIVE расскажет о самых модных бохо-вещах весны 2025.

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Платье, которое дышит весной

Бохо-платье — это то, что хочется надеть с утра и не снимать до вечера. Оно свободное, легкое, нежное. Часто украшено кружевом, рюшами, принтами. Идеально, если платье с рукавами-фонариками или асимметричным низом. Ткани — шифон, хлопок, вискоза. Их можно смело дополнять косухой и массивными ботинками. Получится тот самый Moto Boho.

Платье в стиле бохо. Фото из Instagram

Блузы

Главная звезда стиля — блуза. Со сборками, кружевом, широкими рукавами — она делает любой образ нежным. Бохо-блуза идеально смотрится с расклешенными джинсами или широкими брюками. Под нее лучше выбирать сапоги или босоножки на танкетке.

Красивая блузка. Фото из Instagram

Сумки с характером

Замша, бахрома, вышивка — это все о бохо-сумках. Самые модные "ведерки", вместительные тоуты или модели на длинном ремешке.

Сумка с бахромой. Фото из Instagram

Куртки, у которых есть свое настроение

Без куртки в стиле бохо не обойтись. Замша с бахромой, джинсовка с этно-принтами, потертая кожа — все это создает ощущение путешествий, приключений и свободы. Носите с платьями, юбками или шароварами — и будете напоминать героиню артхаусного фильма.

Замшевая куртка. Фото из Instagram

Украшения, которые рассказывают истории

Массивные серьги, кольца с камнями, деревянные или бронзовые браслеты — украшения здесь не просто аксессуар, а часть образа. Выбирайте те, которые выглядят так, будто привезены из путешествия или найдены на блошином рынке.

Массивные серьги. Фото из Instagram

Обувь

Самая главная обувь весны — клоги. Деревянная подошва, винтажный вид и удобство — вот за что их любят. Они добавляют образу стильного ретро-шарма, а еще — делают ноги длиннее.

Клоги. Фото из Instagram

Кстати, они отлично сочетаются не только с платьями, но и с джинсами или юбками-макси.

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