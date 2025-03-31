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Трендові речі весни й літа, з якими не захочете розлучатись

31 березня 2025 11:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які речі носити навесні та влітку 2025 року — найкращі новинки
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З приходом весни хочеться не тільки зняти важкий верхній одяг, а й буквально перезавантажити свій гардероб. Саме зараз ідеальний час приміряти щось нове — легке, грайливе, натхненне. Цього сезону серед найяскравіших трендів — речі від українських брендів. І вони справді варті твоєї уваги. 

В Cosmopolitan розповіли про це детальніше.

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Сукня від The Coat

Ця сукня має такий вигляд, ніби її створили спеціально для магічної подорожі між світом фантастики й казки. Напівпрозора, довга, вона ніби створена для того, щоб ловити на собі захоплені погляди.

Елегантна сукня для важливої події
Сукня від The Coat. Фото: Cosmopolitan

Сумка NÚKOT x PAPAYA

Коли дивишся на цю сумку у відтінку вершкового масла — одразу хочеться відправитись в подорож Італією. М’яка натуральна шкіра, лаконічна форма — така річ точно стане вашою улюбленою.

Трендова сумка цього року
Сумка NÚKOT x PAPAYA. Фото: Cosmopolitan

Кафтан від Moodstories

Цей варіант — для тих, хто цінує унікальні тканини й особливу подачу. Бавовна, авторський орнамент і легкий обʼєм — ідеально як для міста, так і для пляжу.

Кафтан, що можна носити хоч кожен день
Кафтан від Moodstories. Фото: Cosmopolitan

Куртка-вітрівка від STIMMA

Тенісний стиль захопив модний простір, і ця куртка — якраз у точку. Легка, зручна, але з характером — щоб мати крутий вигляд, навіть коли вітер.

Ідеальна куртка на прохолодну погоду
Куртка-вітрівка від STIMMA. Фото: Cosmopolitan

Білизняний сет від Pétale Intimates

Ніжний, повітряний, м’який — цей комплект прямо створений для себе-коханої. Пудрові кольори, делікатне мереживо й шовк-сатин — абсолютна весняна естетика.

Модна жіноча білизна
Білизняний сет від Pétale Intimates. Фото: Cosmopolitan

Сумка POÉLLE х ЦУМ

Якщо хочете аксесуар з історією — зверніть увагу на цю колекцію. Натхненням стали класичні голландські натюрморти, а кольори — як картина: лимонний, пудровий, шоколадний.

Сумка з історією, що актуальна не один сезон
Сумка POÉLLE х ЦУМ. Фото: Cosmopolitan

Лляний сарафан від PHENOMENA

100% натуральний льон, можливість обрати колір, довжину й навіть деталі під себе — ось він, справжній slow fashion. А ще це дуже красиво.

Сарафан, що ідеальний на літо
Лляний сарафан від PHENOMENA. Фото: Cosmopolitan

Шовковий халат від MOLODO

Є речі, які не хочеться знімати. І цей халат саме такий. Ідеальний для ранків з кавою, вечорів з маскою на обличчі чи просто піжамних вихідних.

Шовковий халат для дому
Шовковий халат від MOLODO. Фото: Cosmopolitan

Сет від C.ICON

Блуза й спідниця з мережива мають одночасно ніжний й по-сучасному гострий вигляд. Додайте структурований жакет — і отримаєте ідеальний образ для роботи, події або вечірнього виходу.

Блуза і спідниця - ідеальна комбінація на 2025 рік
Сет від C.ICON. Фото: Cosmopolitan

Сукня-комбінація від O.TAJE

Так, білизняний стиль не здає позицій. Але тепер у моді широкі бретелі — має впевненіший вигляд й додає трішки драматизму. Ідеальна база на весну.

Сукня, що додає драматизму образу
Сукня-комбінація від O.TAJE. Фото: Cosmopolitan

Футболка та шорти від Leinle

Цей образ про комфорт та свободу рухів. Про текстури, які "дихають".

Футболки та шорти - улюблена комбінація усіх модниць
Футболка та шорти від Leinle. Фото: Cosmopolitan

Такий набір точно стане вашим фаворитом на кожен день — і вдома, і на прогулянку.

Раніше ми писали про те, яка спідниця стала найбажанішою цієї весни.

Також ми повідомляли, які речі варто вдягнути на роботу, щоб мати стильний вигляд.

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