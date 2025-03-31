Які речі носити навесні та влітку 2025 року — найкращі новинки

Трендові речі весни й літа, з якими не захочете розлучатись
З приходом весни хочеться не тільки зняти важкий верхній одяг, а й буквально перезавантажити свій гардероб. Саме зараз ідеальний час приміряти щось нове — легке, грайливе, натхненне. Цього сезону серед найяскравіших трендів — речі від українських брендів. І вони справді варті твоєї уваги.
В Cosmopolitan розповіли про це детальніше.
Модні новинки 2025 року, що варті уваги
Сукня від The Coat
Ця сукня має такий вигляд, ніби її створили спеціально для магічної подорожі між світом фантастики й казки. Напівпрозора, довга, вона ніби створена для того, щоб ловити на собі захоплені погляди.
Сумка NÚKOT x PAPAYA
Коли дивишся на цю сумку у відтінку вершкового масла — одразу хочеться відправитись в подорож Італією. М’яка натуральна шкіра, лаконічна форма — така річ точно стане вашою улюбленою.
Кафтан від Moodstories
Цей варіант — для тих, хто цінує унікальні тканини й особливу подачу. Бавовна, авторський орнамент і легкий обʼєм — ідеально як для міста, так і для пляжу.
Куртка-вітрівка від STIMMA
Тенісний стиль захопив модний простір, і ця куртка — якраз у точку. Легка, зручна, але з характером — щоб мати крутий вигляд, навіть коли вітер.
Білизняний сет від Pétale Intimates
Ніжний, повітряний, м’який — цей комплект прямо створений для себе-коханої. Пудрові кольори, делікатне мереживо й шовк-сатин — абсолютна весняна естетика.
Сумка POÉLLE х ЦУМ
Якщо хочете аксесуар з історією — зверніть увагу на цю колекцію. Натхненням стали класичні голландські натюрморти, а кольори — як картина: лимонний, пудровий, шоколадний.
Лляний сарафан від PHENOMENA
100% натуральний льон, можливість обрати колір, довжину й навіть деталі під себе — ось він, справжній slow fashion. А ще це дуже красиво.
Шовковий халат від MOLODO
Є речі, які не хочеться знімати. І цей халат саме такий. Ідеальний для ранків з кавою, вечорів з маскою на обличчі чи просто піжамних вихідних.
Сет від C.ICON
Блуза й спідниця з мережива мають одночасно ніжний й по-сучасному гострий вигляд. Додайте структурований жакет — і отримаєте ідеальний образ для роботи, події або вечірнього виходу.
Сукня-комбінація від O.TAJE
Так, білизняний стиль не здає позицій. Але тепер у моді широкі бретелі — має впевненіший вигляд й додає трішки драматизму. Ідеальна база на весну.
Футболка та шорти від Leinle
Цей образ про комфорт та свободу рухів. Про текстури, які "дихають".
Такий набір точно стане вашим фаворитом на кожен день — і вдома, і на прогулянку.
Раніше ми писали про те, яка спідниця стала найбажанішою цієї весни.
Також ми повідомляли, які речі варто вдягнути на роботу, щоб мати стильний вигляд.
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