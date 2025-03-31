Наймодніша спідниця весни-2025 — ви теж захочете її

Спідниця, яка розкуповується миттєво цієї весни
Нехай за вікном ще трохи прохолодно, та весна вже майже відчувається — у повітрі, у настрої, в бажанні оновити гардероб. І як тільки пригріває сонце, рука сама тягнеться до чогось легкого, витонченого, романтичного. А що може бути ніжніше й жіночніше за мереживо?
Новини.LIVE розповість про трендову спідницю цього сезону.
Цієї весни дизайнери зробили акцент не лише на звичних мереживних сукнях. В моді — спідниці з мереживними деталями. Не просто базові, а з цікавими вставками, асиметричними краями, чи навіть повністю з мережива. Такі речі одразу додають образу шику й вишуканості.
На показах Saint Laurent привернули увагу міні з мереживною підкладкою, яка спеціально визирає з-під подолу — має дуже грайливий вигляд. А у Dries Van Noten з’явилися міні з асиметричними краями, які гарно коливаються при кожному русі. Chloé ж зробили ставку на легкі фактури і ніжні кольори — їхні спідниці створені ніби для відпустки або вечірніх прогулянок.
Як вибрати ідеальну мереживну спідницю цієї весни
- Максі чи міді — підійде для витончених образів і вечірніх виходів.
- Міні — для тих, хто хоче додати нотку флірту образу й візуально подовжити ноги (особливо з каблуками!).
- Однотонна чи з контрастними вставками — залежить від настрою, але другий варіант точно приверне більше поглядів.
Як стилізувати
Не варто вигадувати складні поєднання. Найкращі партнери для мереживної спідниці — базові речі:
- майка на тонких бретелях або топ у стилі 90-х;
- приталений жакет + ремінь на талії;
- просте взуття: балетки з загостреним носком, класичні човники або kitten heels — комфортні й елегантні.
Мереживо — це вже прикраса. Воно саме створює настрій. Тому не обтяжуйте образ зайвими деталями. Лаконічність і баланс — ключ до стильного вигляду.
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