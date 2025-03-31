Самая модная юбка весны-2025 — вы тоже захотите ее

Девушка в яркой юбке. Фото: Freepik

Пусть за окном еще немного прохладно, но весна уже почти чувствуется — в воздухе, в настроении, в желании обновить гардероб. И как только пригревает солнце, рука сама тянется к чему-то легкому, изящному, романтичному. А что может быть нежнее и женственнее, чем кружева?

Новини.LIVE расскажет о трендовой юбке этого сезона.

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Этой весной дизайнеры сделали акцент не только на привычных кружевных платьях. В моде — юбки с кружевными деталями. Не просто базовые, а с интересными вставками, асимметричными краями, или даже полностью из кружева. Такие вещи сразу добавляют образу шика и изысканности.

На показах Saint Laurent привлекли внимание мини с кружевной подкладкой, которая специально выглядывает из-под подола — выглядит очень игриво. А у Dries Van Noten появились мини с асимметричными краями, которые красиво колышутся при каждом движении. Chloé же сделали ставку на легкие фактуры и нежные цвета — их юбки созданы как будто для отпуска или вечерних прогулок.

Стильные юбки. Фото из Instagram

Как выбрать идеальную кружевную юбку этой весной

Макси или миди — подойдет для утонченных образов и вечерних выходов. Мини — для тех, кто хочет добавить нотку флирта образу и визуально удлинить ноги (особенно с каблуками!). Однотонная или с контрастными вставками — зависит от настроения, но второй вариант точно привлечет больше взглядов.

Юбка в образе. Фото из Instagram

Как стилизовать

Не стоит придумывать сложные сочетания. Лучшие партнеры для кружевной юбки — базовые вещи:

майка на тонких бретелях или топ в стиле 90-х;

приталенный жакет + ремень на талии;

простая обувь: балетки с заостренным носком, классические лодочки или kitten heels — комфортные и элегантные.

Кружево — это уже украшение. Оно само создает настроение. Поэтому не утяжеляйте образ лишними деталями. Лаконичность и баланс — ключ к стильному виду.

Ранее мы писали о том, какая вещь может стать хорошей базой в весенне-летний сезон.

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